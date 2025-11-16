Maduro'dan John Lennon şarkısı: Imagine
16.11.2025 07:05
Son Güncelleme: 16.11.2025 07:07
AP, Reuters, AA
ABD'nin dünyanın en büyük uçak gemisini bölgeye göndermesiyle Karayipler'de gerilim artarken, müdahale tehdidine rest çeken Venezuela lideri Maduro bir etkinlikte John Lennon'ın 'Imagine' şarkısını söyledi.
ABD'nin "narko-teröristlerle mücadele" için Latin Amerika'da "Güney Mızrağı" adlı yeni bir askeri harekat başlattığını duyurması ve dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford'u bölgeye göndermesiyle Karayipler'deki gerginlik de zirveye ulaştı.
Daha önce 4.5 milyon kişilik milis gücünü seferber ettiğini ve saldırıları püskürtmeye hazır olduklarını duyurarak rest çeken Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise ABD'ye yönelik tepkisini sürdürüyor.
Başkent Caracas'ta düzenlenen "Bolivarcı Entegre Taban Komiteleri" yemin törenine katılan Maduro, konuşmasında ABD ile işbirliği yapmakla suçladığı Trinidad ve Tobago'yu hedef aldı. Trinidad ve Tobago hükümetinin, Venezuela'nın Sucre eyaletine yakın bir bölgede "sorumsuz" ve "tehditkar" tatbikatlar düzenleyeceğini iddia eden Maduro, "Venezuela'yı hiç kimse tehdit edemez. Ülkemizi kimse sindiremez. Ülkenin doğusundaki 6 bölgede yaşayan halkımızdan sürekli nöbet ve yürüyüş başlatmalarını talep ediyorum. Tüm asker, polis ve halk güçlerini provokasyonlara kapılmadan vatansever bir coşkuyla hareket etmelerini istiyoruz." dedi.
Nicolas Maduro konuşması sırasında, John Lennon'un 1971'de yayınladığı ve dünyanın en çok dinlenen şarkıları arasında olan 'Imagine'i söylemeye başladı. Mitinge katılanlar da Maduro'ya eşlik etti.
KARAYİPLER'DE SAVAŞ ÇANLARI
Donald Trump yönetimi, halihazırda Karayipler ve Doğu Pasifik'te donanma ve hava unsurlarının görev aldığı bir "uyuşturucuyla mücadele operasyonu" yürütüyordu.
Eylül ayı başından bu yana bölgedeki uluslararası sularda yaklaşık 20 gemiye yönelik saldırılar düzenlendi ve bu saldırılarda en az 76 kişi öldü.
Yeni harekât duyurusundan kısa bir süre önce, ABD'nin en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford, Latin Amerika ve Karayipleri kapsayan Güney Komutanlığı sorumluluk sahasına girerek bölgedeki sekiz ABD Donanma gemisine katıldı.
Uçak gemisinde dört bini aşkın asker, onlarca taktik savaş uçağı ve taarruz helikopteri bulunuyor. AP ajansı, ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth'in duyurusunun ardından USS Gerald R. Ford'un birkaç gün içinde Venezuela açıklarına ulaşacağını bildirdi. Haberde, geminin bölgede konuşlu diğer savaş gemileri, bir nükleer denizaltı ve Porto Riko'daki uçaklarla birlikte son yılların en büyük ABD askeri varlığını oluşturacağı belirtildi.
Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4.5 milyon kişilik milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı. Venezuela yönetimi salı günü yaptığı açıklamada, kıyılarındaki ABD deniz varlığına karşı ülke genelinde geniş kapsamlı bir askeri konuşlanma başlattığını duyurmuştu.