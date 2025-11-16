Maduro'dan John Lennon şarkısı: Imagine

ABD'nin "narko-teröristlerle mücadele" için Latin Amerika'da "Güney Mızrağı" adlı yeni bir askeri harekat başlattığını duyurması ve dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford'u bölgeye göndermesiyle Karayipler'deki gerginlik de zirveye ulaştı.

Daha önce 4.5 milyon kişilik milis gücünü seferber ettiğini ve saldırıları püskürtmeye hazır olduklarını duyurarak rest çeken Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise ABD'ye yönelik tepkisini sürdürüyor.

Başkent Caracas'ta düzenlenen "Bolivarcı Entegre Taban Komiteleri" yemin törenine katılan Maduro, konuşmasında ABD ile işbirliği yapmakla suçladığı Trinidad ve Tobago'yu hedef aldı. Trinidad ve Tobago hükümetinin, Venezuela'nın Sucre eyaletine yakın bir bölgede "sorumsuz" ve "tehditkar" tatbikatlar düzenleyeceğini iddia eden Maduro, "Venezuela'yı hiç kimse tehdit edemez. Ülkemizi kimse sindiremez. Ülkenin doğusundaki 6 bölgede yaşayan halkımızdan sürekli nöbet ve yürüyüş başlatmalarını talep ediyorum. Tüm asker, polis ve halk güçlerini provokasyonlara kapılmadan vatansever bir coşkuyla hareket etmelerini istiyoruz." dedi.

Nicolas Maduro konuşması sırasında, John Lennon'un 1971'de yayınladığı ve dünyanın en çok dinlenen şarkıları arasında olan 'Imagine'i söylemeye başladı. Mitinge katılanlar da Maduro'ya eşlik etti.