Maduro'dan Trump'a yanıt: Silahlı mücadele aşamasına geçeriz

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD'nin ülkesine yönelik olası askeri müdahalesine ilişkin konuştu.

Başkent Karakas'ta ordu komutanlarıyla bir araya gelen Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Uçaklarınızı düşürürüz" tehdidine yanıt verdi.



Maduro, "Şu anda silahsız mücadele aşamasındayız. Bu, siyasi, iletişimsel ve kurumsal bir aşamadır. Venezuela saldırıya uğrarsa silahlı mücadele aşamasına geçer." diye konuştu.

Venezuela'nın seferberlik sürecinde olduğunu vurgulayan Maduro, şöyle konuştu:



"BARIŞ YANLISI ANCAK SAVAŞÇI BİR MİLLETİZ"

"Bizler barış yanlısıyız ama aynı zamanda savaşçı bir milletiz. Hiç kimse, ne bugün ne de gelecekte, bizi köleleştiremez.



ABD, Venezuela’da şiddet yoluyla rejim değiştirme planlarından vazgeçmeli.



Saldırı olursa, halkımız ulusal, yerel ve bölgesel düzeyde, planlı ve örgütlü şekilde silahlı mücadele evresine geçer."



ABD’nin Karayipler'deki askeri hareketliliğine de değinen Maduro, "Venezuela'nın Karayipler'deki karasuları halka aittir. Komplolar, tehditler, darbeler ve müdahaleler Karayipler ve Güney Amerika'ya geri dönmemelidir." dedi.