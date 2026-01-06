Maduro'nun eşofmanıyla stadyuma geldiler

İspanyol La Liga'da mücadele eden RCD Mallorca futbol kulübü oyuncularından gündemin en sıcak konusuna gönderme geldi.

4 Ocak Pazar akşamı sahasında Girona'yı konuk eden RCD Mallorca'nın oyuncularının stadyuma girerken giydiği eşofmanlar dikkat çekti.

Kulübün oyuncuları, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD'nin düzenlediği operasyonla alıkonularak USS Iwo Jima isimli gemide giydiği eşofmanlardan giydi. Kulübün sosyal medya hesabı futbolcuların stadyuma giriş görüntülerini paylaşırken giydikleri “Maduro eşofmanı” gözlerden kaçmadı.