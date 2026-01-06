Maduro'nun kombini yine stokları tüketti
06.01.2026 09:30
NTV - Haber Merkezi
Venezuela’nın devrik lideri Nicolas Maduro, bu kez de fotoğraflandığı mavi bir kapüşonlu ile gündemde. Giyim markası, talepleri karşılayamıyor.
Venezuela’nın devrik lideri Nicolas Maduro’nun New York’a getirildiği sırada giydiği mavi kapüşonlu bir sweatshirt gündemde.
ABD merkezli giyim firması, Maduro'nun markalarına ait giysi ile görüntülenmesinin ardından yoğun telefon ve mesaj trafiğine tutulduğunu açıkladı.
“VATANSEVER MAVİ” RENGİNDE
Maduro, New York’a iniş yaptıktan sonra çok sayıda askerin arasında, kelepçeli halde ve iki başparmağını kaldırarak poz verdiği fotoğrafta, Origin markasına ait “Patriotic Blue” (Vatansever Mavi) tonundaki kapüşonluyu giyiyordu.
Şirketin sahibi Peter Roberts, fotoğrafın yayılmasının ardından şirket logosunun fark edilmesiyle birlikte telefonunun “adeta kilitlendiğini” söyledi.
Şirket, Instagram hesabından Maduro’nun gözaltındaki fotoğrafını paylaşarak, “Amerika’ya hoş geldiniz. Ne yazık ki ‘patriot blue’ RTX kapüşonlumuz bahara kadar tükenmiş durumda. Ancak ön siparişe açık!” notunu düştü.
Maduro'nun Trump tarafından paylaşıldıktan sonra saatler içerisinde tükenen eşofman takımı.
EŞOFMAN TAKIMI DA TÜKENMİŞTİ
Maduro’nun ABD güçlerince ülkeden çıkarıldığı sırada üzerinde bulunan Nike eşofman takımının da hızla tükendiği bildirilmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, Maduro’nun gözleri bağlı ve kelepçeli şekilde bir gemiye bindirilirken gri eşofman takımı giydiği fotoğrafı hafta sonu paylaşmıştı.
Sosyal medyada viral olan bu görüntülerin ardından, 140 dolar fiyatla satılan polar fermuarlı ceketin tükendiği belirtiilmişti.