Maduro'nun kombini yine stokları tüketti

Venezuela’nın devrik lideri Nicolas Maduro’nun New York’a getirildiği sırada giydiği mavi kapüşonlu bir sweatshirt gündemde.

ABD merkezli giyim firması, Maduro'nun markalarına ait giysi ile görüntülenmesinin ardından yoğun telefon ve mesaj trafiğine tutulduğunu açıkladı.

“VATANSEVER MAVİ” RENGİNDE

Maduro, New York’a iniş yaptıktan sonra çok sayıda askerin arasında, kelepçeli halde ve iki başparmağını kaldırarak poz verdiği fotoğrafta, Origin markasına ait “Patriotic Blue” (Vatansever Mavi) tonundaki kapüşonluyu giyiyordu.

Şirketin sahibi Peter Roberts, fotoğrafın yayılmasının ardından şirket logosunun fark edilmesiyle birlikte telefonunun “adeta kilitlendiğini” söyledi.

Şirket, Instagram hesabından Maduro’nun gözaltındaki fotoğrafını paylaşarak, “Amerika’ya hoş geldiniz. Ne yazık ki ‘patriot blue’ RTX kapüşonlumuz bahara kadar tükenmiş durumda. Ancak ön siparişe açık!” notunu düştü.