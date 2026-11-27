İtalya 'da mafyayla mücadele savcısı Paolo Borsellino'nun 34 yıl önce öldürülmesine ilişkin soruşturmayı engellediği iddiasıyla hedef alınan eski emniyet müdürü Gianni De Gennaro'nun, ölümünden hemen önce kaleme aldığı mektubu ortaya çıktı.

21 Kasım Cumartesi günü Toskana'daki kır evinde ölü bulunan 78 yaşındaki De Gennaro'nun intihar ettiği belirlendi. Otopsi işleminin bugün yapılması planlanıyordu.

İtalyan Corriere della Sera gazetesi, De Gennaro'nun 20 Kasım tarihli ve "Ahlaki vasiyetim" başlığını taşıyan sekiz sayfalık mektubunun tam metnini bugün yayımladı.

Reuters ajansının aktardığına göre mektubunda masum olduğunu vurgulayan De Gennaro, "Birkaç dakika içinde artık burada olmayacağım. Dolayısıyla 'ölüme mahkum bir adamın' yalan söyleyemeyeceğini pekala anlayabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Ülkesine "dürüstlük ve sadakatle" hizmet ettiğini belirten De Gennaro, "Bana verilen emirlere her zaman uydum ve yapmayı tercih etmeyeceğim zamanlarda bile bana emanet edilen görevleri bağlılık ve özveriyle yerine getirdim. Vatana sadakat yeminime asla ihanet etmedim" diye yazdı.

De Gennaro, "Şimdi beni boğan bu yalan çığının ortasında gerçeğin er ya da geç galip geleceğini umuyorum" sözleriyle suçlamalara tepki gösterdi.

MAFYA SORUŞTURMASININ AYRINTILARI

Sicilya'nın Caltanissetta kentindeki savcılar, Temmuz 1992'de bombalı saldırıda hayatını kaybeden mafya karşıtı yargıç Paolo Borsellino'nun öldürülmesinin ardından yürütülen soruşturmanın bilinçli olarak yanlış yönlendirildiği iddialarını inceliyor.

Sicilya mafyası Cosa Nostra 'nın, Borsellino'nun yanı sıra ondan iki ay önce meslektaşı Giovanni Falcone'nin öldürülmesi emrini de verdiği tespit edilmişti.

Fakat üst düzey yetkililerin örtbas girişimlerine yönelik daha sonra açılan çeşitli soruşturmalar sonuçsuz kalmıştı.

Borsellino suikastının ardından polis ilk aşamada daha sonra masum olduğu anlaşılan şüphelileri belirlemiş, bu süreçte soruşturmacıların sahte itiraflara zorladığı iddiaları gündeme gelmişti.

Bu konu halen tartışmalı. Yeni soruşturma kapsamında savcılar, 1990'larda mafyayla mücadele biriminde görev yapan De Gennaro'nun da bu sürece dahil olduğundan şüphelendi ve ev hapsi talep etti.

Suçlamaları kesin bir dille reddeden De Gennaro hakkındaki ev hapsi talebi, bir yargıç tarafından bu ay delil yetersizliği gerekçesiyle reddedildi.