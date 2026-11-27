Mafya soruşturmasında adı geçiyordu. İtalya'da eski emniyet müdürünün intihar mektubu ortaya çıktı
27.11.2026 15:02
İtalya'da 1992 yılında düzenlenen mafya suikastına ilişkin hakkında inceleme başlatılan ve geçen hafta intihar eden eski emniyet müdürü Gianni De Gennaro'nun veda mektubu yayımlandı.
İtalya'da mafyayla mücadele savcısı Paolo Borsellino'nun 34 yıl önce öldürülmesine ilişkin soruşturmayı engellediği iddiasıyla hedef alınan eski emniyet müdürü Gianni De Gennaro'nun, ölümünden hemen önce kaleme aldığı mektubu ortaya çıktı.
21 Kasım Cumartesi günü Toskana'daki kır evinde ölü bulunan 78 yaşındaki De Gennaro'nun intihar ettiği belirlendi. Otopsi işleminin bugün yapılması planlanıyordu.
İtalyan Corriere della Sera gazetesi, De Gennaro'nun 20 Kasım tarihli ve "Ahlaki vasiyetim" başlığını taşıyan sekiz sayfalık mektubunun tam metnini bugün yayımladı.
Reuters ajansının aktardığına göre mektubunda masum olduğunu vurgulayan De Gennaro, "Birkaç dakika içinde artık burada olmayacağım. Dolayısıyla 'ölüme mahkum bir adamın' yalan söyleyemeyeceğini pekala anlayabilirsiniz" ifadelerini kullandı.
Ülkesine "dürüstlük ve sadakatle" hizmet ettiğini belirten De Gennaro, "Bana verilen emirlere her zaman uydum ve yapmayı tercih etmeyeceğim zamanlarda bile bana emanet edilen görevleri bağlılık ve özveriyle yerine getirdim. Vatana sadakat yeminime asla ihanet etmedim" diye yazdı.
De Gennaro, "Şimdi beni boğan bu yalan çığının ortasında gerçeğin er ya da geç galip geleceğini umuyorum" sözleriyle suçlamalara tepki gösterdi.
MAFYA SORUŞTURMASININ AYRINTILARI
Sicilya'nın Caltanissetta kentindeki savcılar, Temmuz 1992'de bombalı saldırıda hayatını kaybeden mafya karşıtı yargıç Paolo Borsellino'nun öldürülmesinin ardından yürütülen soruşturmanın bilinçli olarak yanlış yönlendirildiği iddialarını inceliyor.
Sicilya mafyası Cosa Nostra 'nın, Borsellino'nun yanı sıra ondan iki ay önce meslektaşı Giovanni Falcone'nin öldürülmesi emrini de verdiği tespit edilmişti.
Fakat üst düzey yetkililerin örtbas girişimlerine yönelik daha sonra açılan çeşitli soruşturmalar sonuçsuz kalmıştı.
Borsellino suikastının ardından polis ilk aşamada daha sonra masum olduğu anlaşılan şüphelileri belirlemiş, bu süreçte soruşturmacıların sahte itiraflara zorladığı iddiaları gündeme gelmişti.
Bu konu halen tartışmalı. Yeni soruşturma kapsamında savcılar, 1990'larda mafyayla mücadele biriminde görev yapan De Gennaro'nun da bu sürece dahil olduğundan şüphelendi ve ev hapsi talep etti.
Suçlamaları kesin bir dille reddeden De Gennaro hakkındaki ev hapsi talebi, bir yargıç tarafından bu ay delil yetersizliği gerekçesiyle reddedildi.
1980'lerde ve 1990'larda Cosa Nostra'ya karşı yürütülen mücadelede önemli rol oynayan ve yargıç Giovanni Falcone ile yakın çalışan De Gennaro, 2000-2007 yılları arasında İtalya Ulusal Emniyet Müdürü olarak görev yaptı.
SABİT DİSKLER VE USB BELLEKLER İNCELEMEYE ALINDI
Corriere della Sera gazetesi, De Gennaro'nun son mektubunun, polisin soruşturma kapsamında evlerinde yaptığı aramalarda bulamadığı bir sabit diskin yanında ele geçirildiğini aktardı.
De Gennaro mektubunda, 40 yıllık kariyerine ait notları barındıran bu arşiv için "Hiçbir gizem ya da sır içermiyor" dedi ve diskin içeriğini doğru şekilde değerlendiremeyeceğini düşündüğü kişilerin eline geçmesini istemediğini belirtti.
İtalyan basınına göre soruşturmacılar, biri De Gennaro'nun oğlunun evinde, diğeri ise eski bir korumasında olmak üzere iki sabit diske daha el koydu.
Ayrıca yine soruşturma altında bulunan yakın bir çalışma arkadaşında iki USB bellek bulundu. Belleklerin üzerinde İtalyan devleti ile mafya arasındaki iddia edilen ilişkilere atıfta bulunan "Stato-Mafia" (Devlet-Mafya) ve "Katliamlar" etiketlerinin yer aldığı bildirildi.
Adli bilişim uzmanlarının, ele geçirilen sabit disk ve USB belleklerdeki dosyaların değiştirilip değiştirilmediğini veya silinip silinmediğini incelemesi bekleniyor.
Corriere della Sera gazetesi, De Gennaro'nun son mektubunun, polisin soruşturma kapsamında evlerinde yaptığı aramalarda bulamadığı bir sabit diskin yanında ele geçirildiğini aktardı.
İNTİHAR SİYASETTE YANKI UYANDIRDI
1980'lerde ve 1990'larda Cosa Nostra'ya karşı yürütülen mücadelede önemli rol oynayan ve yargıç Giovanni Falcone ile yakın çalışan De Gennaro, 2000-2007 yılları arasında İtalya Emniyet Genel Müdürü olarak görev yaptı.
Ardından istihbarat kurunlarının başına geçen De Gennaro, savunma sanayii şirketi Leonardo'nun (eski adıyla Finmeccanica) yönetim kurulu başkanlığını da üstlendi.
Örgütlü suçla mücadelenin ön saflarında yer alan bir isim olarak tanınan De Gennaro'ya yöneltilen suçlamalar ve ardından gelen intiharı, İtalya siyasetinde ve kamuoyunda büyük sarsıntı yarattı.
Olay, ülkede duygusal hassasiyetini koruyan 1990'ların başındaki mafya suikastlarını yeniden gündemin ilk sırasına taşıdı.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, dün yaptığı açıklamada yaşananlar karşısında "derinden sarsıldığını" söyledi.
Meloni, "Sözleri bizi derinden etkiledi. Şu an yapabileceğimiz en önemli şeyin, olayları aydınlatmaya çalışan savcılara yardımcı olmak olduğunu düşünüyorum" dedi.
De Gennaro'nun cenaze töreninin pazartesi günü Roma'da düzenlenmesi planlanıyor.
İtalyan basını, törene Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın da katılmasının beklendiğini aktardı.