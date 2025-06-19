MAGA’da İran çatlağı büyüyor: “Yabancı savaşlardan bıktık usandık”

İran-İsrail savaşı yedinci gününde devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump’ın savaşa dahil olup olmama konusunda ne karar vereceği belirsizliğini koruyor. ABD’nin de savaşa girmesiyle birlikte bölgesel savaş riskinin artması endişeleri sürerken, Trump’ın destekçileri de ABD’nin savaşa olası dahli konusunda bölünmüş durumda.

Trump’ın “Amerika’yı Yeniden Büyük Kıl” (MAGA) hareketi olarak da bilinen seçmen tabanından ABD Başkanı’na “ABD’yi Ortadoğu’da bir savaştan uzak tutma” çağrıları geliyor.



“BİR IRAK SAVAŞIMIZ DAHA OLAMAZ”



Trump’a yakın isimlerden Steve Bannon, çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD’nin savaşa olası dahli konusunda uyarıda bulundu. Başkent Washington’da Hristiyan Bilim İzleme isimli kuruluşun sponsorluğunu üstlendiği etkinlikte konuşan Bannon, “Bunu tekrar yapamayız… Bu, ülkeyi paramparça eder. Bir Irak savaşımız daha olamaz” ifadelerini kullandı.



Bu eleştiri, ABD’nin İsrail’in yanında savaşa katılması halinde “MAGA” hareketinin muhalefeti ile karşı karşıya kalabileceğini göstermesi açısından önem taşıyor. İran’ın dini lideri Ali Hamaney, dün yayınlanan mesajında, ABD’nin İran’a saldırması halinde bunun sonuçlarına katlanacağını söylemişti.



Trump’ın savaşa katılma yönünde karar alması aynı zamanda daha önce yaptığı açıklamalar ile de tezat oluşturacağa benziyor. ABD Başkanı, Kasım 2024’teki seçimden önce yaptığı açıklamalarda “sonsuza kadar devam eden savaşları” bitirme taahhüdünde bulunmuştu. Bu süreçte “Önce Amerika” sloganı ve anlayışı da öne çıkmıştı. MAGA hareketinin 2016 ve 2024 yıllarında Trump’ı başkanlığa taşıdığı düşünüldüğünde ABD’nin İran’a karşı savaşa katılması, buradaki seçmen tabanından aldığı desteği de baltalayabilir.



“BAZI DESTEKÇİLERİM ŞU AN BİRAZ MUTSUZ AMA…”



Trump ise dün yaptığı açıklamada destekçilerine dair şu ifadeleri kullandı: “Destekçilerim beni seviyor; ben de onları seçim zamanında olduğundan dahi daha çok seviyorum… Sadece bir şey istiyorum: İran’ın nükleer silahı olamaz.”



Bazı destekçilerinin “şu anda biraz mutsuz olduğunu” kabul eden ABD Başkanı, diğerlerinin ise İran’ın nükleer bir güç olamayacağı konusunda kendisiyle hemfikir olduğunu söyledi. Trump, “Savaş peşinde değilim. Ama eğer bu, savaşmak ya da nükleer silah arasında bir seçim ise yapmanız gerekeni yapmalısınız” diye konuştu.



“BIKTIK USANDIK, HEPSİNDEN…”



Trump’ın eski başkan yardımcısı Mike Pence’e yakın bir isim olan Marc Short, Trump’ın Cumhuriyetçi Partisi içinde İran konusundaki fikir ayrılığını “oldukça geniş bir çatlak” sözleriyle tarif etti. Short, Trump’ın seçmen kitlesinin düşünce farklılıklarına rağmen kendisinin yanında kalmaya devam edeceğini düşündüğünü sözlerine ekledi.

Short, “Fikir ayrılıkları şu anda açık bir şekilde ortaya çıkıyor ancak nihayetinde Başkan’ın destekçilerinin çoğunun herhangi bir dünya görüşünden çok ona sadık oldukları düşüncesindeyim” diye konuştu.



Short, İsrail’in yanında durmanın Trump’a siyasi açıdan da yardımcı olacağını savundu. Buna göre, geleneksel olarak muhafazakar olan ABD’li seçmenler, aynı zamanda İsrail’in yanında olma yanlısı.



Öte yandan, “Savaş Odası” isimli podcast yayınının sunucusu Steve Bannon, konuya ilişkin değerlendirmesinde, İsraillilerin “başladıkları şeyi bitirmeleri gerektiğini”, Trump’ın ise ABD’ni olası dahli konusunda düşünmeyi yavaşlatıp karar alma sürecini izah etmesi gerektiğini söyledi.



MAGA hareketinin önde gelen isimlerinden eski Fox News sunucusu Tucker Carlson ve Cumhuriyetçi Kongre üyesi Marjorie Taylor Green de Bannon ile benzer görüşleri dile getirdi.

Greene, pazar günü yaptığı paylaşımda, “ABD’nin İsrail-İran savaşına tam olarak dahil olması için duygu patlaması yaşayanların Önce Amerika/MAGA olmadığını” savundu. ABD’li siyasetçi, “Yabancı savaşlardan bıktık usandık. Hepsinden…” dedi.



“İRAN HAKKINDA HİÇBİR ŞEY BİLMİYORSUN”



Trump’a yakın bir diğer isim olan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ise salı günü Fox News haber kanalında yaptığı açıklamada, Trump’ın İsrail’in başladığı "işi bitirmesine” yardımcı olmasını umduğunu çünkü İran’ın “İsrail’deki dostlarına varoluşsal bir tehdit oluşturduğunu” savundu.



Cumhuriyetçiler arasındaki İran çatlağı, Carlson ve Cumhuriyetçi Teksas Senatörü Ted Cruz arasında salı günü kameralar önünde yaşanan tartışmada da kendisini gösterdi. Cruz ile röportaj yapan Carlson, İran’da rejim değişikliğini destekleyen siyasetçiye “İran hakkında hiçbir şey bilmiyorsun” diye bağırdı, Cruz ise buna karşılık “Ben Tucker Carlson İran uzmanı değilim” yanıtını verdi. Carlson ise “Sen hükümetin devrilmesi çağrısında bulunan bir senatörsün” diye konuştu.



ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İnsanların son 25 yıl boyunca yürütülen aptalca dış politikanın ardından yabancı karışıklıklar konusunda endişeli olmaya hakkı var. Ancak Başkan’ın bu konuda biraz güven kazandığını düşünüyorum” dedi.

