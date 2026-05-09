Magyar yemin ederek resmen Macaristan Başbakanı oldu

Macaristan 'da 12 Nisan'da yapılan genel seçimlerin galibi Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) lideri Peter Magyar, Ulusal Meclis'te yapılan açılış oturumunda yemin ederek ülkenin resmen yeni başbakanı oldu. Böylelikle 16 yıllık Viktor Orban iktidarı da sona erdi.

Genel seçimlerin ardından 199 sandalyeli Ulusal Meclis'te, açılış oturumu yapıldı. ​​​​​​​Tisza'nın 141 milletvekili kazanmayı başardığı mecliste, Magyar'ın başbakanlığı için oylama yapıldı. Yapılan oylamada, Tisza lideri Magyar, 16 yıllık Viktor Orban'ın ardından ülkenin yeni başbakanı seçildi.