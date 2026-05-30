Mahkeme kararı. "Trump'ın ismini 14 gün içinde sökün"

ABD ’de gelenekleri altüst eden Başkan Donald Trump ’a yargıdan sert bir fren geldi.

Federal Yargıç Christopher Cooper, suikasta uğrayan eski Amerikan Başkanı John F. Kennedy 'nin adı verilen merkezin ismini değiştirme yetkisinin yalnızca Kongre’ye ait olduğuna hükmetti. Kararda, binaya dev harflerle eklenen Trump isminin 14 gün içinde sökülmesi istendi.

Karara öfkelenen Trump ise kültür merkezinden elini eteğini çektiğini duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Trump, "Elimi kolumu bağlarsanız bu can çekişen kurumla işim olmaz." dedi. Merkezin yönetimini tamamen Kongre’ye devredeceğini ilan etti.