Mahkeme, Trump’ın Harvard hamlesine “dur” dedi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Harvard Üniversitesi’nde okuyacak öğrencilerin ABD’ye girişlerine yasak getirme kararına mahkeme “dur” dedi. Federal bir hakim, Trump’ın imzaladığı ve Harvard’ın uluslararası öğrencilerinin ülkeye girmekten alıkonulmasını öngören kararını geçici olarak engelledi.



ABC News haber sitesinin haberine göre, ABD Bölge Hakimi Allison Burroughs, perşembe gece saatlerinde Trump’ın söz konusu kararının uygulanmasına dair geçici tedbir kararı çıkardı. Hakimin kararında politika risklerinin yakın zaman içinde geri döndürülemez zarara sebep olabileceği belirtildi. Karar, Trump’ın yasağının uygulanmasını ve sürdürülmesini geçici olarak sınırlandırıyor.



ÜNİVERSİTE, MAHKEMEYE BAŞVURMUŞTU



Boston’daki hakimin kararı, Harvard Üniversitesi’nin dün öğlen saatlerinde Trump’ın kararına karşı mahkemeye başvurmasının ardından geldi. Üniversite yönetimi, kararın Anayasa’yı ihlal ettiğini ve Trump’ın hamlesini meşrulaştırmak için federal kanunu kötüye kullandığını belirtti.



Mahkemeye yapılan başvuruda, Başkan Trump’ın eylemlerinin ABD’nin çıkarlarını korumak için gerçekleştirilmediği, bunun yerine Harvard’a karşı bir “kan davası gütme” amacı taşıdığı ifade edildi.



Aynı hakim, geçen hafta verdiği bir kararla da Trump yönetiminin Harvard’ın uluslararası öğrencilerin kaydını yapmasına getirdiği engel kararının yürütmesini durdurmuştu.



NE OLMUŞTU?



ABD Başkanı Donald Trump, Harvard Üniversitesi’ne yabancı öğrencilerin vizeleri konusunda kısıtlamalar getiren başkanlık kararnamesine imza atmıştı.



Kararnamede F, M veya J tipi vizeler kapsamında göçmen olmayan ancak Harvard'a kabul edilen yeni yabancı öğrencilerin ABD'ye girişlerinin askıya alındığı belirtilmişti. Ayrıca, Dışişleri Bakanlığı’na bildiri kapsamındaki kriterleri karşılayan mevcut öğrencilerin vizelerinin iptal edilmesini değerlendirme talimatı verilmişti.



Karar, Öğrenci ve Değişim Ziyaretçi Programı (SEVP) aracılığıyla diğer ABD üniversitelerine devam eden yabancı öğrenciler için geçerli olmazken "ulusal çıkar" açısından uygun görülen kişiler bundan muaf tutulacaktı.