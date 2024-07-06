Mahkemeden Andrew Tate kararı: "AB içinde seyahat edebilecek"

Romanya mahkemesi, kendini kadın düşmanı olarak tanımlayan sosyal medya fenomeni Andrew Tate'in Romanya'dan ayrılabileceğine ancak insan ticareti ve tecavüz suçlamalarıyla yargılanmayı beklerken Avrupa Birliği sınırlarında kalması gerektiğine karar verdi.



CNN'e bağlı Antena 3'ün haberine göre, Romanya'nın başkenti Bükreş'teki mahkemenin kararı, Tate, kardeşi Tristan ve diğer iki sanığın duruşmaya kadar AB ülkeleri içinde serbestçe seyahat edebilecekleri anlamına geliyor.

"ÖNEMLİ BİR ZAFER"



Tate'in avukatı kararı, "devam eden davalarında önemli bir zafer ve ileriye doğru atılmış büyük bir adım" olarak nitelendirdi.



Avukat kararın ardından, "Mahkemenin bugün aldığı kararı benimsiyor ve alkışlıyoruz, bunu müvekkillerimin örnek davranışlarının ve yardımlarının bir yansıması olarak görüyorum. Andrew ve Tristan hala isimlerini ve itibarlarını temize çıkarmaya kararlılar; ancak, mahkemelerin kendilerine bu güveni vermesinden dolayı minnettarlar" diye konuştu.

TATE'TEN ALAYCI PAYLAŞIM



Andrew Tate, sosyal medya platformu X'te paylaştığı videoda kendisine karşı açılan davayı "sahtekarlık" olarak nitelendirdi. Mahkemenin kararı ve hakkındaki suçlamalarla açıkça alay eden Tate, "Hakimlerim karar verdi... Romanya'dan ayrılmama izin verildi. Peki Ferrari SF90'ı İtalya'ya mı götüreceğiz, Maserati MC20'yi Cannes'a mı götüreceğiz, Ferrari 812 Competition'ı Paris'e mi götüreceğiz, nereye gideceğim?" diye sordu.



Bu cesaret örneği, son yıllarda TikTok'ta erkek egemenliği, kadın hakları ve zenginlikle ilgili eleştirel paylaşımlarıyla milyarlarca kez izlenen Tate'in internetteki şöhretine uygun bir davranış olarak yorumlandı.

TECAVÜZ SUÇLAMALARI İLE YARGILANIYOR



Tate kardeşler ve iki Romanya vatandaşı Aralık 2022'de tutuklandı ve Haziran 2023'te insan ticareti, tecavüz ve kadınlara cinsel istismarda bulunmak için suç çetesi kurma suçlamalarıyla resmen suçlandı.



Romanya mahkemesindeki savcılar, Tate kardeşlerin, mağdurları, kendileriyle ilişki veya evlilik istedikleri yönünde yalan iddialarda bulunarak baştan çıkardıklarını ileri sürdü.