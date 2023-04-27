Mahkemeden Donald Trump'a kötü haber

PENCE, DOKUNULMAZLIĞI BULUNDUĞUNU SAVUNMUŞTU



Özel Yetkili Başsavcı Smith, şubatta Pence'e, 6 Ocak Kongre baskını soruşturması kapsamında Trump ile aralarında geçen konuşmalar hakkında jüri önünde ifade vermesi için resmi çağrı göndermiş, Pence ve avukatları da anayasaya göre Başkan Yardımcısı'nın göreviyle bağlantılı olarak dokunulmazlığı bulunduğunu savunmuştu.



Pence, "Biden’ın Adalet Bakanlığının büyük jüri huzurunda ifade vermem için yaptığı mahkeme çağrısıyla mücadele edeceğim çünkü bunun anayasaya aykırı ve benzeri görülmemiş olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.



Trump'ın avukatları da aynı mahkemeye ayrı bir dosyayla başkan ile başkan yardımcısı arasındaki belirli iletişimi koruyan "yürütme ayrıcalığı" nedeniyle Pence'in ifadesinin sınırlanması talebiyle başvurmuştu.



Federal mahkemenin verdiği ret kararı, "Trump'ın hukuk ekibinin, çeşitli konularda eski ABD Başkanı'nı soruşturan büyük jürilere karşı kendisinin ifade verme çağrılarını sınırlama çabalarına yönelik son yenilgisi" şeklinde değerlendirilmişti.