Mahkemeden Trump'ın küresel tarifelerine engel

New York'taki ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, bazı eyaletler ile şirketlerin küresel gümrük tarifelerine karşı açtığı davada kararını verdi.

Kararda, 20 Şubat 2026 tarihli "Temel Uluslararası Ödemeler Sorunlarını Ele Almak Amacıyla Geçici İthalat Ek Vergisi Uygulanması" isimli başkanlık bildirisinin hukuka aykırılık gerekçesiyle geçersiz olduğu ifade edildi.

Washington eyaleti ile Burlap and Barrel ve Basic Fun şirketleri için bildirinin uygulanmasının durdurulmasına karar verildi. Söz konusu davacıların ödediği 122'nci Bölüm kapsamındaki gümrük vergilerinin, yasal faiziyle birlikte iade edilmesine hükmedildi.

ABD Yüksek Mahkemesi, 20 Şubat'ta Trump'ın yürürlüğe koyduğu tarifelerin dayandırıldığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA) başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.

Aynı gün Trump, Yüksek Mahkemenin tarifelerle ilgili kararı sonrası, halihazırda uygulanan tarifelere ek olarak yüzde 10 oranında küresel bir tarife uygulamaya yönelik bir karar imzalayacağını belirtmişti. İmzalanan bildiride Trump'ın 1974 Ticaret Yasası'nın 122'nci Bölümü uyarınca sahip olduğu yetkiyi kullandığı vurgulanmıştı.

Bu kapsamda ABD'ye ithal edilen ürünlere 150 gün süreyle yüzde 10 oranında ithalat vergisi getirilmiş, kararın 24 Şubat'tan itibaren yürürlüğe gireceği belirtilmişti. Trump, 21 Şubat'ta ise yüzde 10'luk küresel tarife oranını yüzde 15'e çıkaracağını duyurmuştu.