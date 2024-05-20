Mahkemeden Assange kararı: ABD'ye iadesine itiraz edebilecek

İngiltere Yüksek Mahkemesi, WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın casusluk suçlamaları dahil 18 suçtan yargılanabileceği davada ABD'nin verdiği güvencelerin yeterli olmadığına karar verdi ve Assange'a ABD'ye iadesine karşı tam kapsamlı bir temyiz başvurusunda bulunma hakkı tanıdı. Assange, ABD'ye iade edilmemek için 13 yıldan uzun süredir İngiliz mahkemelerinde hukuk mücadelesi veriyor.

Mahkemeden Assange kararı: ABD'ye iadesine itiraz edebilecek

WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın 'ye iade edilmemek için verdiği mücadele, Londra Yüksek Mahkemesi'nin ABD'nin Assange'a verdiği güvencelerin tatmin edici olmadığına ve Assange'ın temyiz duruşmasına çıkmasını karar vermesiyle büyük bir destek aldı.

Mahkeme, ABD'den idam cezası istemeyeceğine ve Assange'ın ifade özgürlüğü hakkına dayanarak yargılanmasına izin vereceğine dair tatmin edici güvenceler sağlamasını istedi.

Açıklamada, ABD tarafından güvence sunulmaması halinde, Assange'a ifade özgürlüğünün ihlali ve ölüm cezası alma ihtimali gibi gerekçelerle temyize gitme izni verileceği bildirildi.

İki kıdemli yargıç kısa bir kararla, ABD'nin verdiği teminatların yeterli olmadığını ve temyizin devam etmesine izin vereceklerini söyledi.

175 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALABİLİR

Assange, 2010 yılında ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren binlerce gizli belgeyi yayımlamıştı.

Assange'ın avukatları ve destekçileri, ABD'ye iadesi durumunda 175 yıla kadar hapis cezası alabileceğini belirtirken, ABD tarafı ise hapis cezasının 4 ila 6 yıl olabileceğini öne sürüyor.

ABD'li savcılar, 52 yaşındaki Assange'ı WikiLeaks'te ABD'nin gizli askeri dosyalarını ve diplomatik yazışmaları yayımlamasıyla bağlantılı olarak 18 suçla itham ediyorlar.

﻿Assange, ABD'ye iade edilmemek için 13 yıldan uzun süredir İngiliz mahkemelerinde hukuk mücadelesi veriyor.

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