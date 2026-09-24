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Mahmud Abbas: Filistin halkı en tehlikeli dönemini yaşıyor

24.09.2026 17:31

Son Güncelleme: 24.09.2026 17:42

Mahmud Abbas: Filistin halkı en tehlikeli dönemini yaşıyor
Reuters

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas (Foto: Arşiv)

NTV - Haber Merkezi
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, video konferans yoluyla BM Genel Kurulu'na hitap etti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, BM Genel Kurulu'na video konferansla hitap etti.
 

Abbas'ın açıklamalarından satır başları şöyle: 

 

-Uluslararası hukuka bağlılığımızı sürdürüyoruz
 

-Filistin heyetini engellemek BM şartına uymamak demektir
 

-İki devletli çözümün sağlanması gerekmektedir
 

-İsrail, Filistin'de en gerekli ihtiyaçları hedef aldı
 

-BM'ye İsrail'in yanlış politikasını defalarca bildirdik
 

-Filistin halkı en tehlikeli dönemini yaşıyor

 

-Gazze Şeridi'nde halkımız, İsrail işgal güçlerinin elinde öldürme, yıkım, aç bırakma ve yerinden etme girişimlerine maruz bırakılıyor

 

-Filistin halkı ve yönetimi işgalin sona ermesini talep ettiği için cezalandırılmamalı

 

-Uluslararası toplum; Filistin halkını korumak, onların topraklarında varlıklarını sürdürmelerini güvence altına almak, İsrail işgaline son vermek ve uluslararası meşruiyet temelinde iki devletli çözümü hayata geçirmek için daha neyi bekliyor?

 

-Trump'a geçen Eylül ayında Arap ve İslam ülkelerinin liderlerine verdiği, Filistin topraklarının ilhakını önleme ve yerinden edilmeyi reddetme yönündeki taahhütlerini yerine getirmesi çağrısında bulunuyoruz

 

-Filistin devletini tanıyan ülkelere teşekkür ediyorum