Mahmud Abbas: Filistin halkı en tehlikeli dönemini yaşıyor
24.09.2026 17:31
Son Güncelleme: 24.09.2026 17:42
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas (Foto: Arşiv)
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, video konferans yoluyla BM Genel Kurulu'na hitap etti.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, BM Genel Kurulu'na video konferansla hitap etti.
Abbas'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
-Uluslararası hukuka bağlılığımızı sürdürüyoruz
-Filistin heyetini engellemek BM şartına uymamak demektir
-İki devletli çözümün sağlanması gerekmektedir
-İsrail, Filistin'de en gerekli ihtiyaçları hedef aldı
-BM'ye İsrail'in yanlış politikasını defalarca bildirdik
-Filistin halkı en tehlikeli dönemini yaşıyor
-Gazze Şeridi'nde halkımız, İsrail işgal güçlerinin elinde öldürme, yıkım, aç bırakma ve yerinden etme girişimlerine maruz bırakılıyor
-Filistin halkı ve yönetimi işgalin sona ermesini talep ettiği için cezalandırılmamalı
-Uluslararası toplum; Filistin halkını korumak, onların topraklarında varlıklarını sürdürmelerini güvence altına almak, İsrail işgaline son vermek ve uluslararası meşruiyet temelinde iki devletli çözümü hayata geçirmek için daha neyi bekliyor?
-Trump'a geçen Eylül ayında Arap ve İslam ülkelerinin liderlerine verdiği, Filistin topraklarının ilhakını önleme ve yerinden edilmeyi reddetme yönündeki taahhütlerini yerine getirmesi çağrısında bulunuyoruz
-Filistin devletini tanıyan ülkelere teşekkür ediyorum