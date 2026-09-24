Mahmud Abbas: Filistin halkı en tehlikeli dönemini yaşıyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas , BM Genel Kurulu'na video konferansla hitap etti.



Abbas'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

-Uluslararası hukuka bağlılığımızı sürdürüyoruz



-Filistin heyetini engellemek BM şartına uymamak demektir



-İki devletli çözümün sağlanması gerekmektedir



-İsrail, Filistin'de en gerekli ihtiyaçları hedef aldı



-BM'ye İsrail'in yanlış politikasını defalarca bildirdik



-Filistin halkı en tehlikeli dönemini yaşıyor

-Gazze Şeridi'nde halkımız, İsrail işgal güçlerinin elinde öldürme, yıkım, aç bırakma ve yerinden etme girişimlerine maruz bırakılıyor

-Filistin halkı ve yönetimi işgalin sona ermesini talep ettiği için cezalandırılmamalı

-Uluslararası toplum; Filistin halkını korumak, onların topraklarında varlıklarını sürdürmelerini güvence altına almak, İsrail işgaline son vermek ve uluslararası meşruiyet temelinde iki devletli çözümü hayata geçirmek için daha neyi bekliyor?

-Trump'a geçen Eylül ayında Arap ve İslam ülkelerinin liderlerine verdiği, Filistin topraklarının ilhakını önleme ve yerinden edilmeyi reddetme yönündeki taahhütlerini yerine getirmesi çağrısında bulunuyoruz

-Filistin devletini tanıyan ülkelere teşekkür ediyorum