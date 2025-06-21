Mahmud Halil serbest bırakıldı

ABD’de New Jersey Bölge Yargıcı Michael Farbiarz, 3 aydan uzun süredir gözaltında tutulan Columbia Üniversitesi öğrencisi ve Filistin destekçisi Mahmud Halil'in kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.



Yargıç Farbiarz, "Gazze’deki askeri operasyonlara yönelik protestolarını dile getiren bir kişinin cezalandırılması amacıyla göçmenlik yasalarının kullanılmaya çalışıldığı" izlenimi oluştuğunu ifade etti.

Yargıç Farbiarz, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Halil'in ABD’deki varlığının "ciddi dış politika sonuçları doğurabileceği" gerekçesini anayasa açısından sorunlu buldu.

Halil'in "sıra dışı bir şekilde" 2’nci bir suçlama ile gözaltında tutulduğunu belirten Yargıç Farbiarz, "Yasal daimi ikamet sahibi birinin bu tür bir gerekçeyle gözaltında tutulması oldukça düşük bir ihtimaldir" dedi.



Gözaltı süresince Louisiana eyaletinde tutulan Halil, eşi ve yeni doğan çocuğundan uzakta kalıyordu. Avukatları, Halil'in ya kefaletle serbest bırakılmasını ya da ailesine yakın bir tesise naklini talep etmişti.

Kefalet şartlarına ilişkin ayrıntılar ise henüz kamuoyuna açıklanmadı.



