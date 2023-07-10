Mahsa Amini portestoları: Rap şarkıcısı Salihi, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER VE İDAM CEZALARI



Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşat devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.



Ülkede yaklaşık 4 ay devam eden ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği gösterilerle bağlantılı olarak şu ana kadar 10'dan fazla kişiye idam cezası verilmiş, bunlardan 4'ünün cezası infaz edilmişti. İdam cezalarının bir kısmı ise Yargıtay tarafından bozulmuştu.

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