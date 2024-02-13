Mahsa Amini'nin amcasına hapis cezası

İnsan hakları örgütleri, İran'da, Mahsa Amini'nin amcasının hükümet karşıtı söylemler nedeniyle, 5 yıl 4 ay hapisle cezalandırıldığını duyurdu. Amini, 2022 yılında gözaltındayken hayatını kaybetmiş, ölümü ülkede aylar süren bir isyana yol açmıştı.

Mahsa Amini'nin amcasına hapis cezası

Hak örgütleri, Tahranlı yetkililerin, Mahsa Amini'nin amcası Safa Aeli'nin, 2022 protestoları sırasında dile getirdiği hükümet karşıtı görüşleri nedeniyle 5 yıldan fazla hapis cezası verdiğini duyurdu.

Başörtüsü kurallarına uymadığı için gözaltına alınan ve polis gözetimindeyken hayatını kaybeden Amini'nin ölümü, aylarca süren protestolara yol açmıştı.

Norveç merkezli Hengaw grubu ve ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 30 yaşındaki Aeli'nin, ailenin memleketi olan 'ın kuzeybatısındaki Sakkız'daki Devrim Mahkemesi tarafından 5 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu.

Hengaw, ayrıca, protestolarda öldürülen bir güvenlik gücü mensubunun, biyografisini özetleyen yazılı bir belge hazırlaması ve ardından tamamlanmış belgenin "kendi kişisel yorumunu" adli makamlara sunması gibi son derece alışılmadık bir talep de dahil olmak üzere yaptırımlarla cezalandırıldığını açıkladı.

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