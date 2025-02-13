Mahsur kalan astronotlar "erken" dönebilir

NASA, Boeing mekiğindeki arıza nedeniyle 8 aydan fazla süredir Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kalan astronotların, planlanandan daha erken, Dünya'ya döndüreceğini açıkladı.

Mahsur kalan astronotlar "erken" dönebilir

Amerikan Havacılık ve Dairesi (), Boeing Starliner kapsülündeki teknik arıza nedeniyle Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) 8 aydan fazla süredir mahsur kalan astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams'ın 'ya dönüşünü hızlandırmaya karar verdi. Astronotların mart ortasında geri getirilmesi planlanıyor.

NASA, SpaceX’in kapsülünün teknik sorunları nedeniyle haziran başından beri geri dönüş yapamayan Wilmore ve Williams için yeni bir çözüm önerdi. Bu yeni plana göre, 12 Mart'ta özel bir kapsül fırlatılacak ve astronotlar Dünya'ya dönecek. Ancak, Polonya, Macaristan ve Hindistan'dan astronotları taşıyan Axiom Space uçuşu ertelenecek.

Ocak ayında Başkanı , 'a ve sahibi olduğu SpaceX firmasına çağrıda bulunarak, NASA astronotlarının uzaydan güvenli bir şekilde Dünya'ya dönüşünü sağlamalarını istemişti. Bu çağrının ardından NASA, astronotların dönüş planlarını hızlandırma kararı aldı.

8 AY SÜREN UZAY GÖREVİ

Wilmore ve Williams, 5 Haziran 2024'te Boeing'in yeni Starliner kapsülüyle ISS'ye gönderilmişti. Ancak, kapsülde meydana gelen teknik arızalar nedeniyle astronotların dönüş tarihi ertelendi. NASA, bu sebeple kapsülün boş dönmesi için talimat verdi.

10 AYLIK UZAY GÖREVİ ERTELENDİ 

Başlangıçta, SpaceX'in yedek kapsülünün fırlatılma tarihinin ertelenmesiyle astronotların dönüşünün mart sonu veya nisan başını bulacağı tahmin ediliyordu.

Ancak NASA'nın yeni düzenlemesiyle astronotların uzayda geçirecekleri süre birkaç hafta kısalacak.

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