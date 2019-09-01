Aziz Petrus Meydanı'nda toplanan binlerce Katolik'e seslenen Papa Francis konuşmaya 10 dakika geç kaldığı için özür diledi.
Papa Francis teknik bir sorun nedeniyle bazilikadaki asasörde 25 dakika boyunca mahsur kaldığını açıkladı.
Kendisini kurtaran itfaiyecilere teşekkür eden Papa Francis kalabalıktan onları alkışlamalarını istedi.
Mahsur kalan Papa 25 dakika sonra kurtarıldı
NTV HaberDünya
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Aziz Petrus Bazilikası'ndaki asansörde mahsur kaldı. Papa 25 dakika sonra kurtarılabildi.
Aziz Petrus Meydanı'nda toplanan binlerce Katolik'e seslenen Papa Francis konuşmaya 10 dakika geç kaldığı için özür diledi.