Mahsur kaldı, telefonu için geri döndü: Dağcı, 4 günde 2 kez kurtarıldı

Japonya’nın en yüksek dağı Fuji’ye resmi tırmanış sezonu dışında tırmanan Çinli bir öğrenci, dört gün içinde dağda iki kez mahsur kaldı.



BBC’nin haberine göre, Japonya’da yaşayan 27 yaşındaki üniversite öğrencisi, ilk olarak salı günü, deniz seviyesinden yaklaşık 3 bin metre yüksekteki Fujinomiya bölgesindeyken helikopterle kurtarıldı. Öğrenci, kramponlarını kaybetmesi sebebiyle geri dönememişti.

Öğrenci, bundan günler sonra, dağda bıraktığı, aralarında cep telefonunun da olduğu eşyalarını almak için dağa geri döndü. Cumartesi günü yüksek rakım yüzünden dağda yeniden mahsur kalan öğrenci için bir kez daha kurtarma çalışması düzenlendi.



POLİSTEN UYARI



Zorlu hava şartları sebebiyle dağcıların resmi tırmanma sezonu haricinde Fuji Dağı’na tırmanmasına izin verilmiyor. Söz konusu sezon, temmuz ayının başında başlıyor, eylül ayının ilk günlerine kadar devam ediyor.



Dağcının tırmanarak iki kez mahsur kaldığı bu günlerde ise dağın zirvesine giden tüm yolların kapalı olduğu bilgisi verildi.



Mahsur kalan adamın kurtarılmasının ardından Shizuoka bölgesindeki polis makamlarından yapılan açıklamada, dağcılara yapılan, sezon dışındaki dönemlerde dağa tırmanmama uyarısı yinelendi.

