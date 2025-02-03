Makam aracını özel işi için kullandı, tepki topladı: İstifası istenen bakandan açıklama

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinin Ulaştırma Bakanı Jo Haylen, şoförüne makam aracını kullanmasını emrederek 446 kilometre uzaklıktaki bir yemeğe gittiği için özür diledi.



"YANLIŞ KARAR VERDİM"



Her yıl 26 Ocak'ta kutlanan Avustralya Günü hafta sonunda, arkadaşlarıyla birlikte bir yemeğe katılmak üzere uzun bir yolculuğa çıkan Haylen, 13 saat boyunca resmi aracı meşgul etti.



İstifa etmesini bekleyen muhalefete cevap veren Haylen, "Yanlış karar verdim" diyerek kanunlara uysa da yanlış yaptığını kamuoyu önünde itiraf etti. Ancak muhalefetin istediği gibi istifa etmeyeceğini hiç kimsenin mükemmel olmadığını söyledi.

750 DOLARA MAL OLDU



Yolculuğun devlete 750 dolara mal olduğu bildirilirken, Haylen bu tutarı kendisinin karşılayacağını duyurdu. Öte yandan, Haylen'ın "iş gezisi" olarak kayıtlara geçen bu yolculuk, Yeni Güney Galler'in yasalarına göre, bakanlık araçları ve şoförlerinin özel işler için kullanılabileceğini belirten yasal çerçeveye uygun olsa da, kamuoyunda büyük tepki topladı.

"ÇEKİLMİYORSA, ALINMALI"



Eyalet Başbakanı Chris Minns, Haylen’ın bu davranışını "kabul edilemez" olarak nitelendirerek, ilgili yasaların değiştirilmesi için çalışmaların başlatıldığını duyurdu. Bunun yanı sıra, muhalefet lideri Mark Speakman, Haylen’ın görevden çekilmemesi durumunda görevden alınmasını talep etti. Speakman, ayrıca Konut Bakanı Rose Jackson’ın da bu yolculuğa eşlik ettiğini vurgulayarak, vergilerin bu şekilde harcanmasının yurttaşlara saygısızlık olduğunu söyledi.

