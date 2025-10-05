"Makarna krizi" büyüyor: ABD'den İtalyan markalara yüzde 107 gümrük vergisi

İtalyan gıda ürünleri için ABD pazarında sular durulmuyor. Washington yönetimi, 1 Ocak 2026’dan itibaren İtalyan makarnasına yüzde 107’ye varan ek gümrük vergileri uygulamaya hazırlanıyor. Bu oran, halihazırda yürürlükte olan yüzde 15’lik verginin üzerine getirilecek ek yüzde 91,74’lük vergi anlamına geliyor.

KARAR "DAMGİNG SORUŞTURMASI" KAPSAMINDA ALINDI

Karar, ABD Ticaret Bakanlığı’nın La Molisana ve Garofalo markalarına yönelik “damping” soruşturması sonucunda alındı. Soruşturma, söz konusu firmaların ürünlerini piyasa değerinin altında sattığı iddialarına dayanıyor.

Her yıl bazı Amerikan makarna üreticilerinin talebiyle yürütülen bu tür incelemeler genellikle yüzde 1–2 oranında ek vergiyle sonuçlanırken, bu kez olağanüstü yüksek bir orana ulaşıldı.



Yeni tarifeler yalnızca Garofalo ve La Molisana’yı değil, Barilla, Rummo, Liguori, Sgambaro, Agritalia gibi diğer İtalyan üreticileri de kapsayacak. Ancak Barilla gibi ABD’de üretim yapan markalar bu karardan daha az etkilenecek.

"HAKSIZ YERE CEZALANDIRMA"

Tarım Bakanı Francesco Lollobrigida, dosyayı yakından takip ettiklerini açıkladı. Lollobrigida, “Bu tür bir anti-damping önlemi, korumacı bir mekanizmayı tetikleyecek ve İtalyan üreticileri haksız yere cezalandıracaktır” dedi.



Filiera Italia CEO’su Luigi Scordamaglia, kararın “tamamen siyasi” olduğunu savunarak bunun “ABD’de üretim yapan firmaların lehine, İtalyan ihracatçılarının ise aleyhine bir adım” olduğunu söyledi.

"ÖLÜMCÜL BİR DARBE"

İtalyan gıda sektörü temsilcileri, yüzde 91,74’lük ek verginin “Made in Italy” markasına hakaret olduğunu belirtti. Coldiretti ise kararı “İtalyan tarım-gıda sektörü için ölümcül bir darbe” olarak nitelendirerek, bu oranın “ABD’li aileler için bir tabak makarnanın fiyatını iki katına çıkaracağını” vurguladı.



İtalya her yıl 4 milyon tondan fazla makarna üretiyor; bunun yüzde 60’ı ihraç ediliyor. Yalnızca ABD pazarı, İtalyan makarna üreticileri için yaklaşık 700 milyon dolarlık bir hacme sahip.



Italia Viva Partisi senatörü Silvia Fregolent ise, Meloni hükümetini tepkisiz kalmakla eleştirerek şunları söyledi:

“ABD Made in Italy’ye darbe indirirken hükümet sessiz kalıyor. Şirketler sadece açıklamalarla değil, somut destek ve ticaret stratejileriyle korunmalı.”