Malavi'de 400 kişi karantina merkezinden kaçtı

Malavi'nin Blantyre kentinde, yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında kurulan karantina merkezinden 400 kişinin firar ettiği bildirildi.



Yetkililer, Güney Afrika'dan dönen 400 kişinin Blantyre'deki Kamuzu Stadyumu'nda kurulan karantina merkezinden kaçtığını açıkladı.



Kentin her bölgesine güvenlik güçlerinin sevk edildiği, kaçanların bulunması için çalışmaların başlatıldığı ifade edildi.



Malavi'de şimdiye kadar 101 corona virüs vakası görülürken, 4 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

