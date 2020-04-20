Malavi'de doktorlardan 'corona virüs' grevi

Güney Afrika ülkelerinden Malavi'nin başkenti Blantyre'de görev yapan doktorlar, yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı yeterli koruyucu araç gereç bulunmadığı gerekçesiyle grev başlattı.



Başkent Blantyre'deki Devlet Hastanesi Direktörü Samson Mdolo, gazetecilere yaptığı açıklamada, doktorlar ve hemşirelerin corona virüse karşı mücadelede yeterli kişisel koruyucu ekipmana sahip olmaması nedeniyle grev başlattığını belirtti.



Hastanede eldiven, maske ve temiz su bulunmadığını aktaran Mdolo, "Ekipmanları olmadığı için sağlık personelleri risk altında. Ama şu anda hükümet ile görüşmeler yapıyoruz ve olumlu bir sonuç çıkacağını umuyoruz" dedi.



Mdolo, hükümet taleplerini sağlayana kadar çalışmayacaklarını ifade etti.



Ülkede şimdiye kadar 17 corona virüs vakası görülürken, 2 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.



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