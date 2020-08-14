Malavi'de maske takmayan 145 kişi gözaltına alındı

Malavi Polis Sözcü Yardımcısı Nyaude, gözaltına alınanlardan 118'ine para cezası verildiğini, diğerlerinin 3 ay cezaevinde kalacağını açıkladı.

Reuters - Anadolu Ajansı 14.08.2020 - 01:47

Malavi'de maske takmayan 145 kişi gözaltına alındı

Güney Afrika ülkelerinden Malavi'de, yeni tip corona virüse (covid-19) karşı alınan tedbirleri kapsamında, maske takmayan 145 kişi gözaltına alındı.

Malavi Polis Sözcü Yardımcısı Thomeck Nyaude, yaptığı açıklamada, başkent Lilongwe'de Covid-19 yasaklarına uymayan 145 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Nyaude, yakalananlardan 118'ine para cezası verildiğini, diğerlerinin 3 ay cezaevinde kalacağını ifade etti.

Ülkede toplu etkinliklere 50 kişiyi geçmemesi kaydıyla izin verildiğini hatırlatan Nyaude, restoran ve barların açılmaması konusunda uyarı yaptı.

Sağlık Bakanlığı, ülkede Covid-19 vakalarının arttığı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Malavi'de şimdiye kadar 4 bin 912 Kovid-19 vakası görüldü, 153 kişi hayatını kaybetti.

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