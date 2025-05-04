Maldivler Devlet Başkanı, Zelenski’nin “rekorunu kırdı”
Maldivler lideri Muizzu’nun ofisi, Devlet Başkanı’nın 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde bir dünya rekoruna imza attığını ileri sürdü.
Güney Asya ülkesi Maldivler’in Devlet Başkanı Mohamed Muizzu, yaklaşık 15 saat boyunca basın toplantısı düzenleyerek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin rekorunu kırdığını iddia etti.
46 yaşındaki Muizzu’nun ofisinden yapılan açıklamaya göre, Maldivler lideri, “basın toplantısı maratonuna” cumartesi günü yerel saatle 10.00’da başladı. Basın toplantısı, ibadet için verilen kısa aralar ile birlikte 14 saat, 54 dakika boyunca devam etti.
“BAŞKAN YENİ BİR DÜNYA REKORU KIRDI”
Maldivler Devlet Başkanlığı, konuya ilişkin açıklamasında, basın toplantısının gece yarısından sonra da devam ettiğini, Muizzu’nun bu süreçte gazetecilerin sorularını yanıtlamayı sürdürdüğünü ve bunun “Muizzu tarafından gerçekleştirilen yeni bir dünya rekoru” olduğunu belirtti.
Ukrayna’nın Ulusal Rekorlar Kurumu da Ekim 2019’da bir açıklama yaparak Devlet Başkanı Zelenki’nin 14 saat süren bir basın toplantısı düzenlediğini belirtmiş, bunun Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun rekorunu kırdığını ileri sürmüştü. Lukaşenko’nun 7 saatten uzun süren bir basın toplantısı ile bu rekoru elinde bulundurduğu belirtilmişti.
ÖZELLİKLE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ GÜNÜ’NDE YAPILMIŞ
Öte yandan, Maldivler liderinin “rekor” baskın toplantısının özellikle 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’ne denk gelmesinin istendiği belirtildi. Devlet Başkanlığı Ofisi, Muizzu’nun “basının toplumda oynadığı hayati rolün farkında olduğunu, gerçeklere dayanan, dengeli ve tarafsız haberciliğin önemini vurguladığını” kaydetti.
Muizzu, basın toplantısı sırasında halk tarafından sorulan, gazeteciler tarafından iletilen sorulara da yanıt verdi. Toplantıya katılan yaklaşık 20 gazeteciye bu esnada yemek servisi de yapıldığı ifade edildi.
Sınır Tanımayan Gazeteciler’in (RSF) 2025 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’ne göre, Maldivler 180 ülkenin arasında 104’üncü sırada yer alıyor.
ESKİ DEVLET BAŞKANI DA REKOR KIRMIŞTI
Maldivler’in eski liderlerinde Mohamed Nasheed de 2009 yılında Hint Okyanusu’na dalarak dünyanın ilk su altı kabine toplantısını gerçekleştirmiş ve bu alanda bir bir rekor kırmıştı. Rekor denemesinin amacının küresel iklim krizinin de etkisiyle yükselen deniz suyu seviyelerine dikkat çekmek olduğu belirtilmişti.
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