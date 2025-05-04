Maldivler Devlet Başkanı, Zelenski’nin “rekorunu kırdı”

Güney Asya ülkesi Maldivler’in Devlet Başkanı Mohamed Muizzu, yaklaşık 15 saat boyunca basın toplantısı düzenleyerek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin rekorunu kırdığını iddia etti.



46 yaşındaki Muizzu’nun ofisinden yapılan açıklamaya göre, Maldivler lideri, “basın toplantısı maratonuna” cumartesi günü yerel saatle 10.00’da başladı. Basın toplantısı, ibadet için verilen kısa aralar ile birlikte 14 saat, 54 dakika boyunca devam etti.



“BAŞKAN YENİ BİR DÜNYA REKORU KIRDI”



Maldivler Devlet Başkanlığı, konuya ilişkin açıklamasında, basın toplantısının gece yarısından sonra da devam ettiğini, Muizzu’nun bu süreçte gazetecilerin sorularını yanıtlamayı sürdürdüğünü ve bunun “Muizzu tarafından gerçekleştirilen yeni bir dünya rekoru” olduğunu belirtti.



Ukrayna’nın Ulusal Rekorlar Kurumu da Ekim 2019’da bir açıklama yaparak Devlet Başkanı Zelenki’nin 14 saat süren bir basın toplantısı düzenlediğini belirtmiş, bunun Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun rekorunu kırdığını ileri sürmüştü. Lukaşenko’nun 7 saatten uzun süren bir basın toplantısı ile bu rekoru elinde bulundurduğu belirtilmişti.

