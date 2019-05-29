Maldivler Halk Meclisi, yaptığı oylamada 17 aleyhte oya karşı 67 leyhte oyla, Naşid'in meclis başkanı olmasına karar verdi.



Naşid, Meclis Başkanı olarak Yüksek Mahkeme üzerinde denetim yetkisi olan Yargı Hizmetleri Komisyonunun da başkanı olacak. Ayrıca devlet başkanı ve yardımcısının yokluğunda devlet başkanlığına vekalet edebilecek.



Seçimle 2008 yılında iktidara gelerek ülkenin ilk seçilmiş devlet başkanı olan Naşid, 4 yıllık iktidarının ardından 2012'de bir yargıcı tutuklama kararı vermesinden sonra çıkan hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle istifa etmek zorunda kalmıştı.



Naşid, 2013 yılında yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde rakibi Yemin Abdül Gayyum'a karşı başarısız olmuş, ardından yargıcın tutuklandığı olay nedeniyle, yargıya baskı yapmak suçlamasıyla 13 yıl hapse mahkum edilmişti.



Naşid, tedavi için gittiği İngiltere'ye siyasi sığınma başvurusunda bulunmuştu.



Eski Devlet Başkanı, kurucusu olduğu Maldivler Demokratik Partisinin geçen yıl yapılan seçimlerde parlamentodaki 87 sandalyenin 65'ini kazanmasının ardından ülkesine geri dönmüştü.