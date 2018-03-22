Maldivler'de olağanüstü hal kaldırıldı

Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum tarafından 5 Şubat'ta ilan edilen OHAL'in kaldırıldığı duyuruldu.



Yüksek Mahkeme, geçen ay başında hapisteki muhalefet liderlerinin serbest bırakılmasına ve yargılamaların yeniden yapılmasına oy birliğiyle karar vermişti. Mahkeme, Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum'un en yakın müttefiklerinden Meclis Başkanı Abdullah Mesih Muhammed'in başkanlığının düşürülmesine destek verdiği için görevden alınan 12 milletvekilinin de göreve iadesine hükmetmişti.



Yamin Abdül Gayyum, mahkemenin kararının "yetki gaspı olduğunu" ve "ulusal güvenliği tehdit ettiğini" ileri sürerek kararı tanımayacağını açıklamıştı.



Hükümetin mahkeme kararını tanımamasının ardından ülkede halk sokaklara dökülmüştü. Hükümet karşıtı gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında yaşanan çatışmaların ardından Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum, ülkede 15 günlük olağanüstü hal ilan etmişti.



Olağanüstü halin ardından, görevdeki Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum'un üvey kardeşi Mamun Abdül Gayyum, hakkındaki hükümeti devirmeye teşebbüs suçlamasıyla 6 Şubat'ta gözaltına alınmıştı. Polis, aynı gün, Başyargıç Abdullah Said ve yargıç Ali Hamid'i de gözaltına almış ancak yargıçların hangi suçlamayla gözaltına alındıklarına dair açıklama yapılmamıştı.



Parlamento, 20 Şubat'ta, süregelen siyasi ve hukuki anlaşmazlıktan dolayı 5 Şubat'ta ilan edilen olağanüstü halin 30 gün uzatılmasını onaylamıştı.