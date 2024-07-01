Maldivler'de şok iddia: "Bakanlar cumhurbaşkanına kara büyü yaptı"

Maldiv polisi, Cumhurbaşkanı Mohamed Muizzu'ya kara büyü yaptığı iddiasıyla Çevre Bakanı Fatıma Saleem, Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde bakan olarak görev yapan eski eşi Adam Rameez ve iki kişiyi daha tutukladı. Tutuklanan şüphelilerden birinin, "büyücü" olduğu öne sürüldü. Büyücülük, İslam hukukuna göre altı ay hapis cezası gerektiriyor.

Maldivler'de şok iddia: "Bakanlar cumhurbaşkanına kara büyü yaptı"
Maldivler Cumhurbaşkanı Mohamed Muizzu

Yerel basında çıkan haberlere göre Maldiv polisi,  Mohamed Muizzu'ya kara büyü yaptığı iddiasıyla görevde olan iki bakanı ve iki kişiyi daha tutukladı.

Yerel medya, polisin açıklamasına dayanarak, Çevre Bakanı Fatıma Saleem, Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde bakan olarak görev yapan eski eşi Adam Rameez ve iki kişinin daha tutuklandığını bildirdi.

BAKAN GÖREVDEN ALINDI

Tutuklananlardan birinin, "büyücü" olduğu ileri sürüldü. Fatıma Saleem'ın görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Ancak polis, olayın nedenleri veya iddia edilen kara büyü hakkında bilgi vermeyi reddetti.

MALDİVLER'DE İSLAM HUKUKU

Büyücülük, Müslümanların çoğunlukta olduğu Maldivler'in ceza kanununa göre suç sayılmıyor ancak İslam hukukuna göre altı ay hapis cezası gerektiriyor.

Maldivler'de İslam hukuk sistemi şeriat ve İngiliz medeni hukuku ile harmanlanan karma bir hukuk sistemi yürürlükte.

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