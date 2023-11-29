Maldivler'den UCM'ye İsrail çağrısı

Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu, "Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü" dolayısıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.



Muizzu, "İsrail Savunma Kuvvetlerinin kasıtlı eylemleri savaş suçlarıyla eş değerdir ve uluslararası insancıl hukuku tamamen ihlal etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.



İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayan Muizzu, bu saldırıları "İsrail'in, Filistin'in masum sivillerine karşı yürüttüğü acımasız bir işgal ve toplu cezalandırma" olarak nitelendirdi.



Muizzu, "Maldivler, Uluslararası Ceza Mahkemesini, İsrail tarafından Filistin halkına karşı işlenen olası savaş suçlarını soruşturmaya çağırmaktadır." ifadesini kullandı.



Gazze'de derhal "ateşkes" sağlanması, gıda, yakıt ve ilaç gibi temel ihtiyaç maddelerinin temin edilmesi gerektiğini vurgulayan Muizzu, işgal altındaki Filistin'de zorunlu göçe son verilmesi çağrısı yaptı.



Muizzu, barış için kalıcı bir çözüme ancak egemen ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasıyla ulaşılabileceğine inandıklarını belirterek, "İsrail, Filistin'deki yasa dışı işgale son vermeli ve Filistinlilerden zorla gasbettiği toprakları iade etmelidir." değerlendirmesini yaptı.



Öte yandan, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, BM Genel Kurulu oturumundaki konuşmasında, BM'nin şu anda üye olmayan gözlemci statüsündeki Filistin'e tam üyelik vermesi için oylama yapılması gerektiğini söyledi.



Aynı BM oturumunda söz alan Malezya Dışişleri Bakanı Zambry Abdul Kadir ise Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesini reddettiklerini ve Gazze'de "sürekli ve acil ateşkes" yapılması gerektiğini vurguladı.





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