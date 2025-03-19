Malezya şartları kabul etti: Kayıp uçak okyanusta aranacak!

Malezya Havayollarına ait uçağın ortadan kaybolması tüm zamanların en büyük havacılık gizemlerinden biri olmaya devam ediyor. 239 kişiyi taşıyan ticari yolcu uçağı haritadan silineli 11 yıl oldu.

OCEAN INFINITY İLE ANLAŞMA SAĞLANDI



Malezya Ulaştırma Bakanı Loke Siew Fook, kayıp Malezya uçağı hakkında açıklamalarda bulundu.



Kayıp Malezya Havayolları MH370 uçağının enkazını arama çalışmalarının yeniden başlatılması için Ocean Infinity ile anlaşmanın koşullarını kabul ettiğini söyledi.

15 BİN KİLOMETREKARELİK ALAN ARANACAK



Bakan yaptığı açıklamada, kararın Güney Hint Okyanusu'nda 15 bin kilometrekarelik bir alanı kapsadığını belirtti.

The Telegraph'ın haberine göre, aramada kullanılan derin su destek gemisi Armada 7806, geçen ay Hint Okyanusu'ndaki arama sahasına ulaşmıştı.

BULUNAMAZSA ÜCRET ÖDENMEYECEK



Deniz tabanı arama operasyonları, yeni bir lokasyonda başlayacak ve "bulunmazsa ücret de ödenmez" ilkesine dayalı olarak sürdürülecek.



Enkazın başarıyla bulunması durumunda firma 70 milyon dolar ödeme alacak.



ENKAZ HİÇBİR ZAMAN BULUNAMADI



Su altı aramaları da dahil olmak üzere kapsamlı çalışmalar yapılmasına rağmen enkaz hiçbir zaman bulunamadı.



10 yıldan uzun bir süre sonra, uçağa ait olduğu doğrulanan sadece birkaç parça enkaz Hint Okyanusu'ndaki adalara vurduğunda bulundu.

