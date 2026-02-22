Ramazan imsakiyesi banner
Malezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem

22.02.2026 20:32

Son Güncelleme: 22.02.2026 20:56

NTV - Haber Merkezi

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) Malezya açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC)'nin duyurusuna göre Malezya açıklarından 7,1 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin merkez üssünün Kota Belud bölgesinin 55 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı.

 

619,8 kilometre derinlikte meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki ​​​​​​​depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

 

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.