Malezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC)'nin duyurusuna göre Malezya açıklarından 7,1 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin merkez üssünün Kota Belud bölgesinin 55 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı.

619,8 kilometre derinlikte meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki ​​​​​​​depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.