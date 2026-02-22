Malezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem
22.02.2026 20:32
Son Güncelleme: 22.02.2026 20:56
NTV - Haber Merkezi
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) Malezya açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC)'nin duyurusuna göre Malezya açıklarından 7,1 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin merkez üssünün Kota Belud bölgesinin 55 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı.
619,8 kilometre derinlikte meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.