Yerel basının Sağlık Bakanlığı'na dayandırdığı haberlere göre, başkent Kuala Lumpur civarında çeşitli dükkanlardan alınan üç farklı marka içkiden yaşamını yitirenlerim sayısı 19'a ulaştı.

Tüketilen içkilerin sahte olduğu tespit edilirken, hastaneye kaldırılan 51 kişiden 14'ünün de durumlarının ciddi olduğu kaydedildi. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Polisin, ölümlerin ardından bazı dükkanlardaki çeşitli markalardaki alkollü içecekleri toplattığı kaydedildi.