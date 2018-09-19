Yerel basının Sağlık Bakanlığı'na dayandırdığı haberlere göre, başkent Kuala Lumpur civarında çeşitli dükkanlardan alınan üç farklı marka içkiden yaşamını yitirenlerim sayısı 19'a ulaştı.
Tüketilen içkilerin sahte olduğu tespit edilirken, hastaneye kaldırılan 51 kişiden 14'ünün de durumlarının ciddi olduğu kaydedildi. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Polisin, ölümlerin ardından bazı dükkanlardaki çeşitli markalardaki alkollü içecekleri toplattığı kaydedildi.
Malezya'da sahte içkiden 19 kişi öldü
Dünya
Malezya'da son iki günde sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin sayısı 19'a yükseldi.
Yerel basının Sağlık Bakanlığı'na dayandırdığı haberlere göre, başkent Kuala Lumpur civarında çeşitli dükkanlardan alınan üç farklı marka içkiden yaşamını yitirenlerim sayısı 19'a ulaştı.