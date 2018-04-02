Malezya'da "yalan" habere ceza verilecek

Malezya hükümeti tarafından parlamentoya sunulan yalan, sahte ve uydurma haberlere ceza verilmesini öngören tasarı kabul edildi.



64'e karşı 123 oyla onaylanan yasanın ihlal edilmesi durumunda, bu suçu işleyenlere 6 yıl hapis ve 128 bin dolar para cezası uygulanacak.



Hukuktan Sorumlu Devlet Bakanı Azalina Osman, yasanın fikir özgürlüğünü kısıtlamayacağını belirterek bunun, yalan haberleri önlemeye yönelik bir hamle olduğunu kaydetti.



YASA TEPKİ ÇEKTİ



Yasanın mayıs ayında yapılması beklenen genel seçimler öncesi çıkarılması, tepkilerin artmasına neden oldu.



İktidar, yasanın sahte haberlerin engellenmesi için çıkarıldığını savunurken, sivil toplum kuruluşları ve muhalif partiler, yasanın tamamen Malezya Başbakanı Necip Rezak’a yönelik eleştirilerin bastırılması için çıkarıldığını iddia ediyor.



Muhalif Demokrat Eylem Partisi (DAP) Başkanı Lim Guan Eng, yasanın çok tehlikeli olduğunu söyleyerek “Bu yasa doğruların üzerini örtmek için yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

