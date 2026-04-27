Mali Savunma Bakanı intihar saldırısında öldü

Batı Afrika ülkesi Mali'de silahlı grupların 25 Nisan'da başkent Bamako başta olmak üzere birçok kentte başlattıkları koordineli saldırılarda Savunma Bakanı Sadio Camara’nın hayatını kaybettiği açıklandı.

Hükümet Sözcüsü Tuğgeneral Issa Ousmane Coulibaly, önceki gün düzenlenen saldırılarda bir intihar bombacısının kullandığı araçla Camara’nın başkent Bamako yakınlarındaki Kati kentinde bulunan konutunun hedef alındığını belirtti. Coulibaly, Camara’nın saldırganlarla çatışmaya girdiğini, bazılarını etkisiz hale getirdiğini ancak yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini ifade etti.

BAKANIN KONUTU VE BİR CAMİ ÇÖKTÜ

Saldırı sırasında konutun çökmesi sonucu başka kayıplar yaşandığını ve yakınlardaki bir caminin yıkılması nedeniyle bazı kişilerin de hayatını kaybettiğini bildiren Tuğgeneral Coulibaly, ülke genelinde iki günlük ulusal yas ilan edildiğini açıkladı.

Saldırıların, Cemaat Nusra el-İslam ve Müslim ile Azavad Kurtuluş Cephesi adlı silahlı gruplar tarafından düzenlendiği ileri sürülüyor.

25 Nisan sabahı silahlı grupların koordineli saldırıları başlamış, başkent Bamako’da Kati Askeri Üssü, Modibo Keita Havalimanı çevresindeki askeri kamp ile Kidal, Gao ve Sevare başta olmak üzere birçok şehirde yoğun silah sesleri, patlamalar ve çatışmalar bildirilmişti.