Mali’de 13 Fransız askeri öldü (İki helikopter çarpıştı)

Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Afrika’da yürütülen operasyonlara ilişkin önemli bir açıklama yapıldı.



Açıklamaya göre Mali ordusuyla birlikte yapılan bir operasyon sırasında 13 Fransa askeri öldü.



Askerlerin iki helikopterin kazaya karışması nedeniyle öldüğü ifade edildi.

Fransa Genelkurmay Başkanı Tiger ve Couger tipi helikopterlerin çarpışması nedeniyle kazanın meydana geldiğini aktardı.

Askerlerin yerdeki terörist grupları takip görevinde olduğu belirtildi.

AFRİKA'DAKİ FRANSIZ ASKERLERİ

Sahara bölgesi olarak adlandırılan beş ülkede Fransa'nın 4 bin 500 askeri bulunuyor. Fransız hükümeti askerleri El-Kaide ve DAEŞ'e karşı mücadelede yerel birliklere destek olması için göndermişti.