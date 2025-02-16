Mali'de altın madeninde göçük: 48 ölü
Mali'nin batısındaki altın madeninde meydana gelen göçükte 48 kişi hayatını kaybetti.
Mali’nin Kayes bölgesindeki terk edilmiş altın maden sahasında göçük meydana geldi. Yetkililer, olayda 48 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Göçüğün bir grup kadının, altın aramak amacıyla açık bırakılan maden sahasına tırmandıkları sırada meydana geldiği kaydedildi.
Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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