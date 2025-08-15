Mali'de darbe girişimi önlendi

Mali yönetimi, darbe girişimine hazırlanan güvenlik güçleri arasında yer alan ve aralarında tuğgeneral ile yarbayların da yer aldığı "marjinal bir grubun" çökertildiğini duyurdu.

Devlet televizyonu ORTM'de okunan bildiride "ülkeyi istikrarsızlaştırmaya çalışan" ve "yabancı devletlerden yardım alan" söz konusu grubun Mali'nin yeniden inşa sürecini baltalamayı hedeflediği ifade edildi.



Zanlıların 1 Ağustos'ta gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, aralarında Vizilier Yann isimli bir Fransız vatandaşının da bulunduğu duyuruldu.



Açıklamada, durumun tamamen kontrol altında olduğu ve olayın diğer faillerini de bulmak için soruşturmanın devam ettiği bilgisi de paylaşıldı.



Gözaltına alınanlar aralarında tuğgeneral ve yarbay kadrolarından isimler de yer alıyor.



Mali'de son olarak Mayıs 2022'de darbe girişimi engellenmişti.



2020'de de kendilerine "Halkın Kurtuluşu Ulusal Komitesi" (CNSP) ismini veren askeri cunta yönetimi ele geçirmişti.



2012'de de dönemin Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure yine askeri darbeyle devrilmişti.