Mali'de kaçak maden faciası: 70 kişi öldü

Mali'de kaçak altın madeninin çökmesi sonucu en az 70 kişi hayatını kaybetti.

Mali'de kaçak maden faciası: 70 kişi öldü

Batı ülkesi Mali'de  kaçak madeninin çökmesi sonucu 70 kişi öldü.

Madencilik Müdürlüğünden üst düzey bir yetkili, güneybatıdaki Koulikoro bölgesindeki Kangaba ilçesinde kaçak işletilen bir altın madeninin çöktüğünü belirtti.

Yetkili, olayda en az 70 kişinin yaşamını yitirdiğini ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Afrika'nın en büyük üçüncü altın üreticisi Mali'de yasa dışı madencilik faaliyetlerinde bu tarz kazalara sık rastlanıyor.

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