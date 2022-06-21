Mali'de katliam: 132 sivil öldürüldü, 3 günlük yas ilan edildi

Mali'nin iç kesimlerindeki köylere düzenlenen terör saldırılarında 132 sivilin hayatını kaybettiği duyuruldu.



Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, 18'i 19 Haziran'a bağlayan gece, Bankass ilçesine bağlı Dianweli, Diallassagou ve Deguessagou köylerine Mağrip El Kaidesi'ne (AQIM) bağlı Katiba Macina terör örgütü tarafından saldırı düzenlendiği belirtildi.



Saldırılarda 132 sivilin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulunuldu.



Açıklamada, hükümetin bu saldırıyı şiddetle kınadığı ve sorumlularını yakalamak için gerekeni yapacağı vurgulandı.

3 GÜNLÜK ULUSAL YAS



Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bankass ilçesine bağlı 3 köye düzenlenen terör saldırılarında 132 kişinin yaşamını yitirmesi sonrası 21 Haziran'dan başlayarak 3 gün ulusal yas ilan edildiği duyuruldu.



Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DAEŞ'in saldırılarına maruz kalıyor.



Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.

