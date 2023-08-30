Mali'de ordu ile eski Tuareg isyancıları arasındaki gerilim yükseliyor



Yerel basında çıkan haberlere göre, 2015'te Cezayir Anlaşması'yla silah bırakan Mali'nin kuzeyindeki Azavad Hareketleri Koordinasyonu (CMA), Mali ordusunun iki gündür ülkenin kuzeydoğusundaki Anefis'teki CMA mevzilerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.



CMA, bu saldırılarda herhangi bir can kaybı ya da maddi zarar olmadığını belirtti.



Mali ordusundan yapılan açıklamada da Anefis'te terörist gruplara karşı hava saldırısı düzenlendiği ve teröristlerin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.



Bamako ile ilişkileri bir süredir giderek kötüleşen CMA, 10 Ağustos'ta temsilcilerinin, "güvenlik riski" nedeniyle başkent Bamako'dan kuzeye çekildiğini duyurmuştu.



MINUSMA'NIN ÇEKİLME SÜRECİ GERİLİMİ ARTIRDI



CMA ile ordu arasındaki gerilim, Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunun (MINUSMA) çekildiği üslerin kontrolünü orduya bırakmasıyla başlamıştı.



Mali hükümetinin talebiyle ülkeden yıl sonuna kadar tüm unsurlarını çekecek MINUSMA, kuzeydeki Timbuktu şehrine yaklaşık 50 kilometre mesafede yer alan Ber'deki askeri kampı, 15 Ağustos'ta Mali ordusuna teslim etmişti.



Ordu ile MINUSMA arasındaki ilk devir teslim 3 Ağustos'ta Ogossagou'da yapılmış, MINUSMA orada kullandığı kampı yasalar gereği Mali ordusuna devretmişti.



Ber kasabası ise 2015 Cezayir Anlaşması'nın belirlediği haritaya göre CMA'nın kontrolündeki bölgede yer alıyor.



Dolayısıyla CMA, MINUSMA'nın Ber'deki kampı Mali ordusuna teslim etmesine şiddetle karşı çıkmış ve bu durumun Cezayir Anlaşması'nı ihlal ettiğini savunmuştu.



Daha önce bu konuda açıklamalarda bulunan CMA, Mali ordusunun Ber'e girmesinin kendilerine bir savaş ilanı olacağını belirtmişti.



Yaklaşık 20 bin nüfuslu Ber, eski Tuareg isyancılarının ana kalesi Kidal'e geçiş için stratejik bir konumda bulunuyor.



CMA'ya göre, Mali ordusunun Ber'e girişi, yaklaşık 10 yıldır girmediği Kidal'e ilerlemesini de kolaylaştırabilir.



MINUSMA'NIN ÇEKİLME SÜRECİNİN 2. ETABI DAHA DA ZORLU GEÇECEK



Ağustostan bu yana 12 kamptan 9'unu boşaltan MINUSMA, çekilme sürecinin ilk etabını tamamladı.



Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Mali Özel Temsilcisi El-Ghassim Wane, çekilme sürecinin asıl ikinci etabının çok daha zor olacağını söyledi.



MINUSMA'nın çekilme sürecinin ikinci etabı CMA'nın kontrolündeki Kidal ve çevresindeki kampları kapsıyor.



CMA kontrolündeki bölgede yer alan kampların ordunun eline geçmesi halinde, CMA ile ordu arasındaki gerilimin had safhaya çıkacağından endişe ediliyor.



Mali'nin kuzeyindeki Timbuktu, Gao ve Kidal gibi şehirleri kapsayan ve Tuareglerin "Azavad" adını verdiği bölgedeki şiddet olaylarını sonlandırmak için Cezayir'in arabuluculuğunda 2015'te CMA ile "Cezayir Barış ve Uzlaşı Anlaşması" imzalanmıştı.