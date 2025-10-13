Mali'de sel felaketi: Ölü sayısı artıyor

Mali Kriz ve Afet Yönetim Komitesinden yapılan açıklamaya göre, 9 Ekim'den bu yana etkili olan aşırı sağanak yağışlar nedeniyle bugüne kadar 47 sel vakası kayda geçti.

20 bin 859 kişinin etkilendiği sellerde 28 kişinin hayatını kaybettiği, 38 kişinin yaralandığı ve bin 237 evin kullanılamaz hale geldiği açıklandı.

Batı Afrika'nın Sahel kuşağında yer alan Mali'de haziranda başlayan yağış sezonu ekime kadar sürüyor. Başkent Bamako ve çevresinde ağustos-eylül aylarında yağışlar zirveye ulaşıyor. Bu dönemde nehir taşkınları, yetersiz altyapı ve plansız şehirleşme nedeniyle her yıl tekrarlayan sel felaketleri meydana geliyor.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin Kasım 2024 verilerine göre, ülke genelinde 380 binden fazla kişi sel felaketlerinden etkilenmiş, 92 kişi ölmüştü.

