Mali'de terör saldırısı: 16 asker öldü

Mali'de askerlerin bulunduğu konvoya düzenlenen saldırıda ölen askerlerin sayısı 16'ya çıktı.

Haberler - Anadolu Ajansı 08.10.2021 - 06:28

Mali'de terör saldırısı: 16 asker öldü

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Mali'de bir barış gücü askeri öldürüldü

Ordudan yapılan açıklamada, Bandiagara kenti yakınlarında ya uğrayan konvoyda 16 askerin yaşamını yitirdiği, 9 askerin yaralandığı kaydedildi.

Çarşamba günü meydana gelen da ölü sayısı 9 olarak duyurulmuştu.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın larına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri larına devam ediyor.

Ülkede haftasonu düzenlenen terör sında BM Barış Gücü'nden bir uluslararası asker de ölmüştü. Mısır ölen askerin Mısır Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptığını açıklamıştı. 

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