Mali'de terör saldırısı: 16 asker öldü

Ordudan yapılan açıklamada, Bandiagara kenti yakınlarında saldırıya uğrayan konvoyda 16 askerin yaşamını yitirdiği, 9 askerin yaralandığı kaydedildi.



Çarşamba günü meydana gelen saldırıda ölü sayısı 9 olarak duyurulmuştu.



Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.



Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.



Ülkede haftasonu düzenlenen terör saldırısında BM Barış Gücü'nden bir uluslararası asker de ölmüştü. Mısır ölen askerin Mısır Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptığını açıklamıştı.