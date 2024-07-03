Mali'de terör saldırısı: 20 kişi öldü

Mali'nin Sahel bölgesinde düzenlenen terör saldırısında 20 sivil yaşamını yitirdi.

Mali'de terör saldırısı: 20 kişi öldü

erel basında çıkan haberlere göre, Mali'nin orta kesimlerinde yer alan Bandiagara bölgesindeki Djiguibombo köyü, kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

saldırısında 20 sivil hayatını kaybetti.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.

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