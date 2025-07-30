Malta da Filistin'i tanımaya hazırlanıyor

Malta Başbakanı Robert Abela, ülkesinin Eylül ayında New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında Filistin Devleti'ni resmen tanıyacağını duyurdu.

Abela, kararın “barışçıl bir iki devletli çözümün önünü açmak” amacı taşıdığını belirterek, Malta'nın bu adımı bölgede kalıcı barışın sağlanmasına katkı sunmak için attığını ifade etti.

AVRUPA'DAN İSRAİL'E BÜYÜK BASKI

Bu gelişme, daha önce İrlanda, İspanya ve Norveç gibi ülkelerin benzer adımlar atmasının ardından geldi. Söz konusu ülkeler, 28 Mayıs’ta Filistin devletini resmen tanımış ve İsrail'den büyük tepki almıştı.

Malta'nın da bu listeye katılmasıyla, Avrupa Birliği içindeki baskı daha da artıyor.

İNGİLTERE DE FİLİSTİN'İ TANIYACAK

İngiltere'den Filistin'i tanıma sinyali geldi.



İngiltere Başbakanı Keir Starmer, "İsrail Gazze'deki duruma ilişkin somut adımlar atmazsa, İngiltere eylül ayında gerçekleşecek BM Genel Kurulu öncesi Filistin Devleti'ni tanıyacak" dedi.