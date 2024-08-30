Malta hükümetinden "Atatürk" kararı

Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliğinin sosyal medya platformlarından yapılan paylaşımında, "Malta Hükümeti aldığı bir kararla Marsa'daki Türk Şehitliği yakınlarında, Türk mühendis ve işçilerinin emeğiyle yapılan bir caddeye 'Atatürk Caddesi-Triq Atatürk' ismini vermiştir. Malta hükümetine teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.



Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Erdeniz Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye ile Malta arasındaki ilişkilerin gelişmesi çerçevesinde Malta hükümetinin aldığı bir karar." dedi.

"BURASI MALTA'NIN EN ÖNEMLİ BAĞLANTI NOKTASI"



Şen, Atatürk'ün adının verileceği yolun adadaki tarihi Türk Şehitliği'ne çok yakın bir mesafede olduğunu ve Türk mühendislerinin yaptığı Marsa kavşağı projesi üzerinde yer aldığı bilgisini vererek, "Burası Malta'nın en önemli bağlantı noktası. Çok sayıda arabanın geçtiği bir cadde. Türk mühendis ve Türk işçisi tarafından yapılması da ayrı bir önemi var. Malta ve Türkiye arasındaki ilişkilerin bir nişanesi olarak böyle bir şey yapmıştır. Burada artan Türk toplumunun olumlu etkisi var. Güzel bir karar. Bu karar, Türkiye ile ilişkilere verdikleri önemi gösteriyor." diye konuştu.



Şen, bu konunun önceki Büyükelçi Kerem Kıratlı'nın döneminde ilk olarak gündeme geldiğini, kendisinin de bu konunun takipçisi olduğunu belirtti.



Büyükelçi Şen, "Atatürk Caddesi"nin resmi açılışını da bu yıl 29 Ekim'de ya da 10 Kasım'da vatandaşların da katılımıyla yapmayı istediklerini, Maltalı yetkililerle planlayacaklarını sözlerine ekledi.