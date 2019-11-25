Malta'da gazeteci cinayeti soruşturmasındaki 'aracıya' cumhurbaşkanı affı

Malta'da gazeteci Daphne Caruana Galizia suikastinde aracı olduğundan şüphelenilen kişinin Cumhurbaşkanı tarafından affedildiği bildirildi.



Ülkenin önde gelen gazetelerinden Times of Malta'nın, Malta Başbakanlığına dayandırdığı haberinde, Melvin Theuma isimli kişinin Galizia cinayeti soruşturmasında, tam bir iş birliği göstererek affedilmesi için gerekli şartları sağladığı belirtildi.



Haberde, Theuma'nın şimdiye kadar iddialarını desteklemesi için yeterli delil sağladığı kaydedildi.



Malta Cumhurbaşkanı George Vella'nın, Theuma'nın af kararnamesini bugün öğleden sonra imzaladığı, Theuma'nın şartlara uymaması durumunda affın geri çekilebileceği aktarıldı.



THEUMA KISA SÜRE ÖNCE TUTUKLANMIŞTI



Theuma, yasa dışı piyango ve kara para aklama suçlamalarıyla 14 Kasım'da tutuklanmıştı.



Malta Başbakanı Joseph Muscat, 19 Kasım’da yaptığı açıklamada, isim vermeden Theuma'yı işaret ederek, hakkında başka soruşturma bulunan bir tutuklunun, Galizia cinayetine ilişkin paylaşacağı bazı bilgiler karşılığında af talep ettiğini, kendisinin de af konusunda başbakanlık kararını imzaladığını açıklamıştı.



Muscat, "Eğer bu kişi iş birliği yapar ve sağladığı bilgiler, bu suçun planlayıcısını kovuşturmaya yeterli olursa, Cumhurbaşkanlığı affından yararlanacak" demişti.



Muscat'ın bu açıklamasından bir gün sonra, Malta'nın ünlü iş adamlarından Yorgen Fenech, gazeteci Galizia suikastine yönelik soruşturma çerçevesinde adadan özel yatıyla kaçmaya çalıştığı sırada düzenlenen operasyonla tutuklanmıştı.



DAPHNE CARUANA GALIZIA SUİKASTİ

Kamuoyunda "Panama Belgeleri" diye bilinen olayın Malta ayağına dair ortaya çıkardığı bilgiler, yaptığı haberlerle gündeme gelen araştırmacı gazeteci Galizia, 16 Ekim 2017'de Bidnja semtindeki evinin yakınında otomobiline yerleştirilen zaman ayarlı bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybetmişti.



Söz konusu bombayı patlatmakla suçlanan 3 kişi, bu soruşturmada yargılanmayı bekliyor.