Malta'da gazeteci cinayetinin itirafçısı ağır yaralandı

Ada ülkesi Malta'da gazeteci Daphne Caruana Galizia'nın öldürülmesiyle ortaya çıkan karanlık olaylar devam ediyor.



Son olarak suikaste ilişkin ifade vermeyi kabul eden Melvin Theuma bıçakla yaralandı.

Bombalı suikastin düzenlenmesine aracılık yaptığını itiraf eden 47 yaşındaki eski taksici ifade vermesine saatler kala bıçaklandı.



Polisten yapılan açıklamaya olaya ilişkin ilk raporlar, Melvin Theuma kendini yaraladığına işaret ediyor.

Daphne Caruana Galizia

Boğazından ve gövdesinin üst kısmından darbeler alan Theuma'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı.

Polislerin koruma altındaki Theuma'yı küvette kanlar içinde bulduğu belirtildi.

Avukatının, Theuma'ya ulaşmaması nedeniyle polisleri aradığı ve evde yapılan kontrolün bu nedenle gerçekleştirildiği bildirildi.



Kasım ayında dokunulmazlık karşılığında ifade vereceğini söyleyen Theuma'nın talebi kabul edilmişti.



GAZETECİNİN ÖLDÜRÜLMESİ



47 yaşındaki Daphne Caruana Galizia ülkedeki yolsuzluklara ilişkin haberleriyle biliniyor. Galizia 16 Ekim 2017 aracına konulan bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti.



Daphne Caruana Galizia'nın öldürülmesinin ardından ülkede protestolar düzenlendi. Maltalı iş adamı Yorgen Fenech'in suikastla bağlantılı olarak tutuklandı.

Ülkenin eski Başbakanı Joseph Muscat suikastin ardından gelen baskı nedeniyle istifa etmek zorunda kalmıştı.



Gazeteci Galizia, Panama Belgeleri adıyla bilinen sızdırma yazışmalara dayanarak Başbakan Muscat ve eşiyle ilgili de iddialar dile getirmişti.