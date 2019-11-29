Malta'da gazeteci suikastında af talebine ret

Malta Başbakanı Joseph Muscat, gazeteci Daphne Caruana Galizia'nın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan işadamının cezadan muaf tutulmak karşılığında tanıklık yapma teklifini reddetti.



Geçen hafta gözaltına alınan iş adamı Yorgen Fenech, Galizia'yı hedef alan 2017'deki suikastın arkasında Muscat'ın eski özel kalem müdürü Keith Schembri'nin olduğunu öne sürmüş ve bildiklerini anlatması karşılığında dokunulmazlık talep etmişti.



Olağanüstü kabine toplantısının ardından geç saatlerde açıklama yapan Muscat, "Yorgen Fenech, Keith Schembri'ye suçlamalar yönelttikten sonra ikinci kez af talebinde bulundu. Ben de bu kararı kendim vermek istemedim, kabineyi topladım" diye konuştu. Başbakan Muscat, talebi oy birliği ile reddettiklerini söyledi.



SCHEMBRI'NİN SERBEST BIRAKILMASINA TEPKİ



İşadamı Fenech'in suçlamalarının ardından polis tarafından Salı günü gözaltına alınan Schembri Perşembe gecesi serbest bırakıldı. Eski özel kalem müdürünün herhangi bir suçlama yöneltilmeden serbest bırakılması tepkiyle karşılandı. Galizia'nın oğlunun da aralarından bulunduğu bir grup gece boyunca başbakanlık binası önündeydi. Matthew Caruana Galizia, "Tam anlamıyla bir bilgi karartması var. Hiçbir şey bilmiyoruz. Ailem bir şeyden haberdar değil. Gazeteciler bir şey bilmiyor, insanlar bir şey bilmiyor. Bu yüzden buradayız" diye konuştu.



Başbakanın özel kalem müdürü Schembri pazartesi günü hakkındaki iddialar üzerine görevinden istifa etmişti. Soruşturmada adı geçen Turizm Bakanı Konrad Mizzi ile Ekonomi Bakanı Chris Cardona da görevlerinden ayrılmıştı. Schembri ve Mizzi'nin Panama'da gizli şirketleri olduğu ve Fenech'ten para aldığı ortaya çıkmıştı.



TETİKÇİLERE PARAYI İŞADAMININ VERDİĞİ İDDİA EDİLİYOR



Malta hükümetiyle ilgili yolsuzluk haberlerine imza atan 53 yaşındaki araştırmacı gazeteci Galizia, 16 Ekim 2017'de Mosta kentinde aracına konulan bombayla öldürülmüştü. Malta basınında yer alan habere göre, soruşturma kapsamında polis tarafından sorgulanan bir taksi şoförü, işadamı Fenech ile Galizia'nın tetikçileri arasında aracılık yaptığını anlattı. Fenech'in, gazetecinin aracına bomba koymak suçlamasıyla tutuklanan üç kişiye iletmesi için taksi şoförüne 150 bin euro verdiği iddia ediliyor.

