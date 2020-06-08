Malta'da havalimanı yeniden açılıyor

Turizm ve Tüketiciyi Koruma Bakanlığı ve Malta Turizm Otoritesi, havalimanının yeniden açılması ve 1 Temmuz 2020'den itibaren Malta çıkışlı ve Malta varışlı ticari uçuşların yeniden başlamasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.



Turizm ve Tüketiciyi Koruma Bakanı Julia Farrugia Portelli, bu kararın Malta'nın yaz sezonu için normalleşmeye geçeceğini açıklayan önceki açıklamaları teyit ettiğini söyledi. Bakan, kısıtlamaların kaldırılmasının geçtiğimiz haftalarda sağlık yetkilileriyle birlikte dikkatlice çalışılarak kararlaştırıldığını ve bu durumun ekonomi ve turizmin sürdürülebilirliğini sağlayarak Malta halkına daha fazla güven vereceğini de sözlerine ekledi.



MTA Başkanı Dr Gavin Gulia, “Son iki buçuk ay boyunca, dünya çapında seyahat ve konaklama endüstrisi benzeri görülmemiş bir zorlukla karşılaştı. Seyahat sektöründe, havayolu şirketlerinden tur-operatörlerine ve seyahat acentelerine, otelciler, restorancılar ve doğrudan veya dolaylı olarak turizmden geçimini sağlayan birçok kişi, uluslararası bir seyahat yasağının ekonomik etkilerine katlanmak zorunda kaldı. Artık durum birçok ülkede düzeliyor ve nihayet sınırlarımızı yeniden açabiliriz, önümüzdeki haftalar ve aylar için temkinli bir iyimserlikle sabırsızlanıyoruz. Gerekli tüm önlemleri alarak, bu önemli süreçte bir sonraki aşamaya güvenle geçiş yapıyoruz.” dedi.

''TURİZM İÇİN BÜYÜK BİR ÖNEM TAŞIYOR''



MTA Genel Müdürü Johann Buttigieg, şunları söyledi:

“Dünyaya açılan ana geçidimiz olan Malta Uluslararası Havalimanı'nın yeniden açıldığını duyurmak, turizm sektöründe hepimiz için büyük önem taşıyor ve bu gelişmeyi heyecanla karşılıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda birlikte üstesinden gelmeyi başardığımız zorluklar, turizm endüstrisinin gücünün ve dayanıklılığının kanıtıdır. Önümüzde yeni zorluklar var, ancak onlarla birlikte yeni fırsatlar da ortaya çıkıyor. MTO, Malta'nın binlerce insan için geçim kaynağı sağlayan ve Malta ekonomisi için önemi çok büyük olan kârlı bir sektörü yeniden inşa etmek için gereken her şeye sahip olduğuna inanıyor.”